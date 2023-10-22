تايجر العقارية تطلق مشروع «ريناد» بتكلفة 250 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «ريناد» العقاري في جزيرة الريم بأبوظبي، بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.

ويتكون مبنى المشروع من 73 طابقاً، ويضم عدد 265 وحدة سكنية، تتنوع بين 1 غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، 3 غرف وصالة، ويطل على القناة المائية في جزيرة الريم، ويضم مجموعة من الخدمات النوعية للراغبين في الإقامة والتملك، مثل مسبح ومنطقة للعب الأطفال ونادٍ رياضي ومضمار للمشي.

وتبدأ أسعار شراء وتملك الوحدات السكنية في مشروع «ريناد» من 899 ألف درهم، مع خطة سداد مرنة لمدة 5 سنوات.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية في تصريح صحافي بهذه المناسبة: «يسرنا أن نعلن عن إطلاق باكورة مشاريع شركة تايجر العقارية في جزيرة الريم في العاصمة أبوظبي، حيث تعتبر جزيرة الريم الوجهة المثالية للشراء والتملك، كونها تقع على مقربة من جزيرة أبوظبي، وتتوفر بها بنية تحتية متطورة، وتعتبر وجهة جاذبة للراغبين بشراء وتملك العقارات، سواء بغرض الاستثمار أو الاستخدام النهائي».

وأضاف الزعبي: «في ظل الطلب المتواصل على شراء وتملك العقارات في العاصمة أبوظبي، فإننا نتوقع أن يشهد مشروع «ريناد» العقاري، إقبالاً كبيراً من المشترين والمستثمرين، خاصة في ظل ثقة هؤلاء بشركة تايجر ومشاريعها، كوننا نحرص على إطلاق المشاريع، وتنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد».

وأضاف الزعبي: «تميز مشروع «ريناد» في جزيرة الريم، بتنوع وحداته السكنية، وخدماته ومرافقه المتعددة، التي تناسب الراغبين بالإقامة به، مع طرح الوحدات السكنية للبيع بأسعار تنافسية، وطرق سداد ودفع مرنة، حيث نسعى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة أبوظبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك».

وتابع بالقول: «من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في مشروع «ريناد» في أكتوبر 2023، والانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للمشترين في 2026».

وأوضح أن حرص شركة تايجر العقارية على تنفيذ مشاريعها النوعية بتشطيبات عالية الجودة، والالتزام بمواعيد التسليم حسب الجدول المحدد، قد عزز من ثقة المستثمرين والمشترين بالمشاريع التي تطلقها، الأمر الذي يسهم في بيعها خلال فترة زمنية قصيرة.

وذكر أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي يحقق نمواً متواصلاً من حيث عدد المشاريع التي يجري إطلاقها، وحجم تداولات العقارات، ما جعلها أحد أهم الوجهات المفضلة للاستثمار العقاري، إقليمياً وعالمياً، ومقصداً للباحثين عن الرفاهية ورغد العيش والإقامة.

وأعرب المهندس الزعبي عن فخر شركة تايجر العقارية، بمواصلة طرح مشاريعها، سواء في العاصمة أبوظبي أو دبي، وأن تسهم الشركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في الدولة.

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