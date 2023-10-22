تايجر العقارية تطلق مشروع «ريناد» بتكلفة 250 مليون درهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة تايجر العقارية عن إطلاق مشروع «ريناد» العقاري في جزيرة الريم بأبوظبي بتكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.

ويتكون مبنى المشروع من 37 طابقاً، ويضم 265 وحدة سكنية، تتنوع بين غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، ويطل على القناة المائية في جزيرة الريم، ويضم مجموعة من الخدمات النوعية للراغبين في الإقامة والتملك، مثل مسبح ومنطقة للعب الأطفال ونادٍ رياضي ومضمار للمشي.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي، المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية: «يسرنا أن نعلن عن إطلاق باكورة مشاريع شركة تايجر العقارية في جزيرة الريم في العاصمة أبوظبي، حيث تعتبر جزيرة الريم الوجهة المثالية للشراء والتملك؛ كونها تقع على مقربة من جزيرة أبوظبي، وتتوفر بها بنية تحتية متطورة، وتعتبر وجهة جاذبة للراغبين في شراء وتملك العقارات، سواء بغرض الاستثمار أو الاستخدام النهائي».

وأضاف الزعبي: «في ظل الطلب المتواصل على شراء وتملك العقارات في العاصمة أبوظبي، فإننا نتوقع أن يشهد مشروع «ريناد» العقاري إقبالاً كبيراً من المشترين والمستثمرين، خاصة في ظل ثقة هؤلاء بشركة تايجر ومشاريعها؛ كوننا نحرص على إطلاق المشاريع وتنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد».

وأضاف الزعبي: «تميز مشروع «ريناد» في جزيرة الريم بتنوع وحداته السكنية وخدماته ومرافقه المتعددة التي تناسب الراغبين في الإقامة به، مع طرح الوحدات السكنية للبيع بأسعار تنافسية وطرق سداد ودفع مرنة، حيث نسعى لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والعقارية في إمارة أبوظبي، مع توقعات نجاحنا باستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين والمهتمين بالشراء والتملك».

وتابع بالقول: «من المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية في مشروع «ريناد» في أكتوبر 2023، والانتهاء منه وبدء تسليم الوحدات للمشترين في 2026».

وأعرب المهندس الزعبي عن فخر شركة تايجر العقارية بمواصلة طرح مشاريعها، سواء في العاصمة أبوظبي أو دبي، وأن تسهم الشركة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستثماري في الدولة.

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