337 % قفزة أرباح «ملتیبلاي» إلى 331 مليوناً

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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قفز صافي أرباح مجموعة ملتیبلاي 337 %، خلال الربع الثالث إلى 331 مليون درهم، بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة مقارنة مع 76 مليوناً سجلتها في الفترة ذاتها 2022، وبلغ صافي أرباح المجموعة في الربع الثالث 145.77 مليون درهم، مع احتساب التغيرات في القيمة العادلة في الاستثمارات.

وأظهرت أرقام الربع الثالث تحقيق المجموعة إيرادات بقيمة 351.8 مليون درهم، بزيادة %23.82 على أساس سنوي.

وبلغت توزيعات الأرباح 194.37 مليون درهم من المحفظة العامة للمجموعة، والزيادة في الربح ليعكس التغيير في العملة المستخدمة للمشروع التركي المشترك «كاليون» من الليرة التركية إلى الدولار الأمريكي.

وسجلت المجموعة، خلال الأشهر التسعة الأولى زيادة ملحوظة في الأرباح بلغت 811.17 مليون درهم، بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة، بزيادة %199 على أساس سنوي.

وتحرص مجموعة ملتيبلاي على الاستفادة من أي فرص استحواذ مستجدة ذات قيمة تراكمية مجدية في أنحاء العالم، للتوسع بأعمال شركاتها التابعة، وتطوير ذراعها الاستثمارية، وتمتلك المجموعة رصيداً نقدياً قوياً يتجاوز قيمته الـ 1.65 مليار درهم، ومعدلات دين ملائمة لحقوق المساهمين والأصول على حد سواء وقدرة تمويلية تتجاوز 4 مليارات درهم.

وتواصل المجموعة، عبر ذراعيها الاستثماريتين، «ملتيبلاي» و«ملتبلاي+» إظهار براعة مالية مميزة، عبر اقتناص فرص استثمارية واعدة في جميع المجالات.

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