مكتوم بن محمد: الإمارات وجهة اقتصادية ومالية

المصدر: (دبي – البيان)

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حرص الوزارة على تطوير الحلول المالية المتطورة التي تسمح بنمو مختلف القطاعات ضمن بيئة آمنة بما يعزز مكانة الإمارات وجهة اقتصادية ومالية من الطراز الرفيع.

وأضاف سموه: «تتبنى الوزارة نهجاً استباقياً لتوفير الحلول المالية المتطورة الداعمة لمختلف القطاعات ولا سيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية المتطورة».

واختتمت وزارة المالية مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية »، أبرزت فيها تجربتها الرائدة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول الميتافيرس للجهات الحكومية، وتسهيل رحلة المتعاملين نحو مستقبل أكثر شمولاً، واستعرضت أنظمتها الرقمية ومشروعاتها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي.

واطلعت الوزارةُ زوار المعرض على مجموعة من الأنظمة والمشروعات ومبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ومنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لوزارة المالية «ChatGPT»، وميتافيرس منصة المشتريات الرقمية، وميتافيرس أنظمة تتبع الأصول الاتحادي، ومنصة الاقتراحات، وخدمة التبليغ عن المخالفات، وتسجيل الموردين في سجل الموردين الاتحادي، إضافة إلى خدمة تحصيل الإيرادات العامة والأموال العامة.

ونظمت الوزارة جلسة نقاشية بعنوان «مبادرات وزارة المالية في الذكاء الاصطناعي»، قدمها مشعل بن حسين مدير إدارة تقنية المعلومات، استعرض عبرها «ميتافيرس وزارة المالية»، عبر نموذج أولي لمنصة المشتريات الرقمية، أتاحت للجمهور استكشاف المنتجات والخدمات لتسهيل رحلة المتعاملين المعززة رقمياً، وعرضت كيفية تحسين المنصة التواصل بين عملاء الحكومة، عبر عدد من الأمور، مثل «حصة» وهي مساعدة رقمية ذكية (روبوت دردشة) يمكنها توجيه المستخدم لكيفية إتمام مهام معينة أو توفير المعلومات وتقديم مجموعة مساعدات أخرى لتحسين خبرة المستخدم بالنظام.

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