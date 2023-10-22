«إنديا تايمز»: دبي رائدة عالمياً في تجارة التجزئة

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

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أكد مقال نشرته «إنديا تايمز» ريادة دبي عالمياً في البيع بالتجزئة، لافتاً إلى تقديمها تجربة تسوق لا ترضي المستهلكين فحسب بل تسعدهم، وذلك في ظاهرة وصفها مقال الصحيفة، بأنها تفاعل معقد من العوامل يجعل التسوق مغامرة فريدة.

ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي لـ«بوليسي بازار الإمارات» نيراج غوبتا، قوله إن الدخول إلى بعض مراكز التسوق الأكثر فخامة وإسرافاً في العالم، ليس مجرد حلم في دبي، كما أن المتسوقين في (أراضي عجائب البيع بالتجزئة) في المدينة يمكنهم العثور على كل ما تشتهيه قلوبهم، وكل ذلك يكون داخل مجمعات تجارية مترامية الأطراف، مؤكداً أن الأمن والأمان في دبي والإمارات يعززان ذلك، فهما أساسيان، ما يوفر إحساساً بالسهولة والراحة لدى المتسوقين، هذا عدا ودية موظفي المتاجر وكفاءتهم، الأمر الذي يحسن، أيضاً، بوجه عام، من تجربة التسوق.

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