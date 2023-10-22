«أتلانتس دبي» يدعم 9 مشاريع بيئية ضمن «أطلس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «أتلانتس دبي» عن اختيار 9 مشاريع محلية وعالمية، من أجل تعزيز الاستدامة، والحفاظ على المحيط والبيئة، ومن المقرر أن تحصل هذه المشاريع على تمويل من مبادرة المساهمة بقيمة دولار واحد الخاصة بمشروع «أطلس» من «أتلانتس»، وكونه جزءاً من مشروع «أطلس» أسهم «أتلانتس» دبي بمبلغ دولار واحد مقابل مشاركة الزوار بحجز أي تجربة تفاعل مع الحيوانات البحرية وكانت ذلك في الفترة من يونيو 2022 حتى مايو الماضي، مما أدى إلى إنشاء صندوق بقيمة 140 ألف دولار، يهدف إلى دعم المشاريع، التي تُعنى بالاستدامة والحفاظ على المحيط والبيئة، ولقد أسهم «أتلانتس» بمبلغ 120 ألف دولار من التمويل في السنة الأولى لهذه المبادرة.

وقالت كيلي تيمينز، مديرة عمليات الحيوانات البحرية والاستدامة لدى «أتلانتس» دبي: «نعتزم مواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المحلية والمؤسسات الناشطة في هذا المجال، لإحداث تأثير إيجابي ملموس».

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