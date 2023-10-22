8 ملايين استفسار يجيب عنها موظف «كهرباء دبي» الافتراضي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن موظفها الافتراضي «رماس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي» أجاب عن 8 ملايين استفسار منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017 حتى نهاية سبتمبر الماضي، حيث أسهم في إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز سعادتهم، بفضل قدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل.

وقال المهندس محمد عبيد الشارد، رئيس العمليات الرقمية في هيئة كهرباء ومياه دبي لـ «البيان» على هامش مشاركة الهيئة في خلال معرض جيتكس 2023، ضمن منصة بلدية دبي، إن عدد الاستفسارات التي أجاب عنها «رماس» منذ بدء الاستخدام التجريبي لتقنية «تشات جي بي تي» منذ أبريل الماضي على موقعها الإلكتروني، حتى نهاية الشهر الماضي بلغ 58 ألفاً و738 استفساراً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، لافتاً إلى أن الهيئة عززت موظفها الافتراضي «رماس» باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، وتعتزم تطويرها وإضافة جميع معاملات شرائح المستخدمين كافة.

تقنية

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى أحدث تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإحلالية وتسخيرها لتعزيز خدماتنا والارتقاء بسعادة المعنيين وجودة الحياة. كما تحرص الهيئة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في شتى الميادين، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لجعل دبي أفضل مدن العالم في الاستعداد لتحديات وفرص المستقبل وتغيراته المقبلة. وتعتبر الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم تقنية «تشات جي بي تي»، لإثراء خدماتها.

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