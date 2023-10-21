«اتصالات &e» و«ريسبونس بلس» تطلقان أول سيارة إسعاف مزوّدة بشبكة 5G

المصدر: دبي - البيان

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عرضت شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM) التابعة لمجموعة ريسبونس بلس القابضة، أكبر مزود للرعاية الصحية في المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة وحلول الصحة المهنيّة في دولة الإمارات، وشركة «&e»، التي تحمل علامة «اتصالات &e»، الجيل الجديد من سيارات الإسعاف 5G في معرض جيتكس دبي، والذي يُعدّ أكبر معرض للشركات الناشئة والتكنولوجيا في العالم.

ومع ميزة الجيل الخامس الجديدة، أصبح أسطول سيارات الإسعاف التابع لشركة ريسبونس بلس ميديكال يسمح الآن بالتشخيص عن بعد من خلال تمكين الاتصال المرن بين المرضى وطاقم الإسعاف والخبراء الطبيين باستخدام شبكة 5G الخاصة التابعة لشركة «اتصالات &e».

سيستفيد الأسطول المكون من 350 مركبة من السرعة العالية وزمن الوصول القياسي لشبكة 5G مما يسمح للمركبات بتحديد موقع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية فورية في اللحظات الحرجة، بالإضافة إلى تمكين النقل في الوقت الفعلي لبيانات المريض الحيوية والبيانات الصحيّة من السيارة مباشرة إلى مركز القيادة أو المستشفى.

وقالت ليزندا فان هيردين، المسؤولة عن أسطول الإسعاف المتكامل في ريسبونس بلس ميديكال: تشكل هذه الخطوة ثورة حقيقية في قطاع الرعاية الصحية، وسيؤدي التقدم التكنولوجي إلى تحسين الخدمات الطبية في حالات الطوارئ؛ وستوفر شبكة 5G بيانات دقيقة، وبالتالي سيتم تبادلها بين المستجيبين الأوائل والطاقم الطبي، حيث سيتم نقل البيانات بشكل أسرع بدون تأخير، مما يتيح تحليل الصور بسرعة وتشخيص أكثر دقة قبل وصول المريض إلى المستشفى.

يُشار إلى أن هذا هو الأسطول الأول من سيارات الإسعاف في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتم ربطه عبر شبكة 5G خاصة، مما سيساهم بشكل أكبر في رفع معايير قطاع الرعاية الصحيّة في الدولة من خلال توفير حلول فعّالة تقدّم رعاية متقدمة للمرضى، ودعم المتخصصين، وتعزيز الحياة الصحية للمقيمين.

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