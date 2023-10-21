شرطة دبي و«ساس» توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «ساس» الرائدة في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف التعاون في البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك، والشراكة لتعزيز مبادرات التحول الرقمي بالإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وميشال غريّب، المدير التنفيذي لدى ساس في الإمارات، وذلك خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبل للتكنولوجيا 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور العميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، وعدد من الضباط وموظفي الجانبين.

وثمن اللواء السويدي، الشراكة والتعاون المستمر مع شركة ساس، مؤكداً أن شرطة دبي من الجهات الرائدة عالمياً في المجال الأمني واستخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية.

والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عملياتها الشرطية، وبتوجيهات ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحرص في شرطة دبي بشكل دائم على ضمان استدامة مستوى الأداء لكوادرها وخبرتها البشرية من خلال التعلم والتدريب المستمر، والتزود بالمعارف الحديثة والمستجدات عبر الدورات التخصصية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ضمن خطة واستراتيجية تدريبية متكاملة.

وأضاف اللواء السويدي، أن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً في العمل مع القطاع الحكومي والخاص، وتعزيز هذه الشراكات التي تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والممارسات، وتحقيق الأهداف المشتركة، والتي تعزز من منظومة الأمن والأمان لمجتمع وزوار دبي.

بدوره، قال ميشال غريّب: نفخر في «ساس» بالتوصل إلى شراكة جديدة مع شرطة دبي. وسنعمل من خلالها على تعزيز التعاون المشترك في البرامج التدريبية، والعمل على أسس متينة من الشراكة لدعم مبادرات التحول الرقمي في مجال التدريب، لتظل دبي في طليعة العمل الشرطي على المستوى العالمي.

وأضاف: «سنحرص على تقديم خدمات غير مسبوقة لشرطة دبي، ودعمها لترسيخ ثقافة قائمة على الذكاء الاصطناعي في بيئة تدعمها الكفاءات المؤهلة في هذا المجال. وسنكون داعمين لتطلعاتها المستقبلية في توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مختلف عملياتها الشرطية، لتواصل تفوقها في إرساء بيئة آمنة لجميع مجتمع وزار الإمارة، والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات التميز على مستوى العالم».

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في الأنشطة التدريبية التأسيسية والمتقدمة في مجال تحليل البيانات، وتعزيز مبادرات التحول الرقمي بالإدارة العامة للتدريب، ووضع تصورات مستقبلية تعزز من توجه الموظفين نحو علم البيانات والتحليل، وتطوير الأنشطة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال فتح خطوط التواصل للتنسيق وإدامة العلاقات.

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