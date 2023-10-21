عروض «&e» التفاعلية المبتكرة تجذب صناع القرار وخبراء التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت «&e» مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023»، حيث اجتذبت الزوار وصناع القرار، وخبراء التكنولوجيا إلى جناحها، الذي تضمن مجموعة واسعة ومميزة من العروض التفاعلية المبتكرة في مجالات التنقل، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية، والتصنيع، والطيران، والنفط والغاز تحت شعار «&e تعزز الابتكار».

وتعكس المشاركة الجهود الكبيرة، التي تبذلها المجموعة في دفع عجلة التقدم التكنولوجي، من أجل المساهمة في صناعة مستقبل أفضل، وذلك من خلال عرض أحدث التقنيات وقدرتها على التأثير في الصناعات المختلفة، وتحفيز الإبداع والابتكار، وإتاحة الفرص، للاطلاع على أهم التجارب الناجحة في القطاع التكنولوجي.

نقلة نوعية

وقدمت «&e» نقلة نوعية في مجال التنقل الكهربائي في دولة الإمارات، من خلال الإطلاق الأولي لمشروع «Charge&Go» الأول من نوعه كونه منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في الإمارات، وستتوزع المحطات بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الدولة، لتشكل منظومة شحن كهربائي متكاملة، وبكفاءة عالية، وبأسعار مناسبة.

ويأتي إطلاق Charge&Go، ضمن استراتيجية المجموعة في تنمية الاقتصاد المستدام، التي تنسجم مع أهداف الاستدامة في الدولة، ومع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

متجر ذاتي

وأعلنت المجموعة في هذا الحدث التكنولوجي العالمي عن إطلاق أول متجر ذاتي التشغيل على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، تحت اسم (EASE)، في خطوة مهمة تشكل نقلة نوعية في قطاع البيع بالتجزئة والخدمات الرقمية المقدمة للعملاء.

ويتيح متجر EASE للعملاء التمتع برحلة تسوق فريدة في متجر ذاتي التشغيل بالكامل، يتضمن حلولًا مرتكزة على الذكاء الاصطناعي، وتقنية التعرف على بصمة الوجه، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار، والبوابات الذكية، إلى جانب شاشات الخدمة الذاتية وآلات توزيع الأجهزة والأكسسوارات، وتعمل هذه التقنيات معاً بتوافق مرن، لتوفير تجربة تسوق جديدة ومحسنة بالكامل لعملائنا.

إنجازات على صعيد شبكة الجيل الخامس

وأعلنت اتصالات من«&e»، خلال معرض «جيتكس 2023»، عن إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلة «5G Stand Alone network» لمستخدمي الهواتف المتحركة، ويتيح إطلاق شبكة الجيل الخامس المستقلة للمرة الأولى لمستخدمي الهواتف المتحركة الحصول على أعلى سرعات لرفع البيانات، وتحسين كفاءة بطاريات الأجهزة، والارتقاء بتجاربهم عبر سرعات اتصال فائقة، وتسهم هذه الشبكة في دعم العديد من التطبيقات المستقبلية، بما في ذلك تجربة الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR)، والفيديو عبر الراديو الجديد (ViNR) بطريقة تتفوق على تقنيات تطبيقات الإنترنت (OTT)، ويشكل التطبيق الجديد للشبكة إنجازاً تكنولوجياً جديداً بعد إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) في بداية عام 2023، في خطوة تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل خدمات الاتصال ونقل البيانات، عبر شبكة مستقلة موثوقة وآمنة على مستوى الدولة.

أعلى سرعة بيانات

وتمكنت اتصالات «&e» من تحقيقها إنجازاً عالمياً آخر، من حيث تحقيق أعلى سرعة لتنزيل البيانات، عبر شبكة الجيل الخامس وصلت إلى أكثر من 13 جيجابت بالثانية، والذي يعزّز من خلال السرعات المتطورة للشبكة من مكانة دولة الإمارات، لتواصل صدارتها على صعيد سرعات الجيل الخامس عالمياً، ونجحت «&e» بتأسيس شراكات هادفة خلال أسبوع «جيتكس» جعلتها تتصدر المشهد، من خلال الرؤية المدعومة بعقلية التطور والنمو، التي تتمتع بها المجموعة، إضافة إلى استراتيجية مدروسة تؤكد التزامها بالابتكار والعمل المشترك، ووقعت المجموعة، من خلال ركائز أعمالها مذكرات تفاهم مع العديد من الجهات والمؤسسات والشركات، مما يدعم جهودها المستمرة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا، شملت بشكل أساسي الدخول في شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم، لتعزيز النهوض بالتعليم التكنولوجي، والتحالف مع القمة العالمية للحكومات، لتصبح الشريك الرئيسي للحدث، كما وقعت اتصالات من «&e» العديد من المبادرات، والاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية مثل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، كونه جزءاً من مبادرتها لتوظيف وتمكين المواهب والخبرات الإماراتية في الدولة، وشرطة دبي، ومجلس الأمن السيبراني، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي، كما أقيم حفل تخرج لبرنامج الأمن السيبراني الخاص، الذي تم تنفيذه بالشراكة بين اتصالات من «&e»، ومجلس الأمن السيبراني، كما وقعت «Charge&Go» كونها شركة جديدة مذكرات تفاهم مع جهات رائدة في القطاع الخاص، بهدف تركيب محطات الشحن للسيارات الكهربائية الجديدة في جميع أنحاء البلاد، بعد أن يتم إطلاقها الرسمي لاحقاً.

وفي إطار الابتكار قدمت «&e» العديد من النماذج التكنولوجية المبتكرة لكل ركائز الأعمال ضمن جناح المجموعة في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، لتؤكد التزامها بتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية بدءاً من السيارات النموذجية العالمية ذاتية القيادة، إلى التصميمات والابتكارات، التي تدمج حلول الاتصال الذكية.

مستقبل السفر الجوي

وعرضت المجموعة أحدث عروض مستقبل السفر الجوي، إضافة إلى حلول تكنولوجية عدة في قطاع الرعاية الصحية، وتفوقت المجموعة في عروضها المقدمة في مجال الروبوتات المدعومة بالبنية التحتية الرقمية، وشبكة الجيل الخامس، وسلطت اتصالات من &e الضوء على عروض حلول إنترنت الأشياء، وشبكة الجيل الخامس مع التركيز بشكل خاص على تمكين البث المباشر، والتجارب ثلاثية الأبعاد، وسرعات الشبكة المذهلة، وتقنيتي الهولوغرام، والواقع الافتراضي، إضافة إلى الحلول المميزة، التي صممت لدعم تحول الشركات الناشئة والصغيرة، وكذلك حلول المنزل الذكي، التي تتمتع بمزايا خاصة وتقدم للعملاء مجموعة من الحلول، التي تغير شكل حياتهم المنزلية، وركزت &e المؤسسات خلال الحدث العالمي على إضافة القيمة للعملاء، من خلال عروضها المقدمة للمؤسسات والشركات بطريقة مبهرة ومبتكرة، عبر استخدام العروض التفاعلية، التي تظهر للزوار قيمة التكنولوجيا، مثل «نموذج المدينة الذكية»، إضافة إلى حلول الطاقة الرقمية المزدوجة، التي أحدثت ثورة في إدارة الخدمات اللوجستية و تحسين المرافق، إضافة إلى منصات الرعاية الصحية، التي تربط المرضى والأطباء من خلال الاستشارات الافتراضية، وسلطت الضوء على حلول السحابة ومراكز البيانات «NICE»، التي تعزز تجارب العملاء من الشركات، ومن خلال حلول «EngageX» تتيح الشركة للضيوف والزوار رحلة تسوق رقمية مميزة ضمن تجربة العملاء في مجال البيع بالتجزئة، وسلطت حلول Help AG في مجال الأمن السيبراني الضوء على الدور، الذي تلعبه الاستدامة في دعم الكفاءة والنمو في مجال نقل البيانات، وأظهرت العروض المقدمة تأثيرها على المرونة التشغيلية وثقة المستخدم والتطور الرقمي الآمن.

وتضمنت عروض شركة &e مجموعة من المشروعات والخدمات والمبادرات، التي تسهم في تعزيز التجربة الرقمية للأفراد، بما يشمل عرض توضيحي لإتاحة خدمات تطبيقي elGrocer وبسمات Smiles ضمن تطبيق e& money، بهدف إثراء تجربة العملاء في المشتريات وتجارة التجزئة، والتعاون مع بقية الركائز في e& لتقديم تجربة تسوق شاملة ومختلفة.

متطلبات العصر الرقمي

وفي مجال الخدمات المالية أتاحت للعملاء التعرّف على حلول البنك الرقمي «WIO»، الذي نجح في تغيير شكل الخدمات المصرفية لملاءمة متطلبات العصر الرقمي، عبر تقديم خدمات مصمَّمة خصيصًا لتسهيل حياة الأفراد، وتميزت عروض شركة &e الاستثمار، بتوضيح أبرز عمليات الاستحواذ التي قامت بها خلال العام، والتي تضمنت الاستثمار في Airalo مزود الشرائح الإلكترونية (eSIM) إلى Maxbyte الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية والروبوتية المتكاملة، كانت هناك حلول Alma Health الشاملة، التي قدمت للزائرين نظرة ثاقبة حول حلول الرعاية الصحية، ومنصة «أيكيجاي لابس– Ikigai Labs»، الرائدة في الذكاء الاصطناعي المولد للبيانات، بما يعكس حرص &e الاستثمار على تمكين الاستفادة القصوى من حلول الذكاء الاصطناعي، وجعلها في متناول الجميع، إلى جانب التعريف بمنصة almentor، المنصة العربية الرائدة في مجال صناعة التعّلم بالفيديو في منطقة الشرق الأوسط، وKomi منشئي مجموعة الأدوات لبناء محتوى رقمي، وشركة Lablabee، وهي شركة تقنية ناشئة تعمل على تطوير أول منصة مخبرية عملية في العالم لسحابة الاتصالات السلكية واللاسلكية، إضافة إلى التطبيق الاجتماعي الشامل «Vuz».

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