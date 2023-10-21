مؤسسات الصيرفة في الدولة تبحث مستقبل التحويلات المالية عبر الحدود

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات، وسفارة باكستان في الدولة، بالتعاون مع ديلسونز أسوشييتس، «مؤتمر ريمت لينك الدولي» (Remitlink23)، وذلك لمناقشة مستقبل التحويلات المالية عبر الحدود، ودوره في دفع عجلة النمو في باكستان.

جمع الحدث، الذي أقيم في الجمعية الباكستانية بدبي، التي تعمل على مساعدة الجالية الباكستانية في دولة الإمارات، مجموعة من الخبراء والمختصين في القطاع من جميع أنحاء المنطقة.

وشارك أسامة آل رحمة، مستشار مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، في الحدث؛ حيث ناقش مجموعة من المواضيع القيمة التي تخص التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية، وأبرز الفرص والتحديات الذي يواجهها القطاع.

وكشفت البيانات الصادرة عن بنك الدولة الباكستاني أن البلاد تلقت إجمالي 27.024 مليار دولار من التحويلات خلال السنة المالية 2023 (1 يوليو 2022 - 30 يونيو 2023)، وهذا ما يؤكد الدور الفعال للمغتربين الباكستانيين في دعم الاقتصاد الوطني الباكستاني.

وجرى على هامش الحدث مجموعة من المناقشات حول التطورات التقنية التي يشهدها القطاع، ومستقبل التحويلات المالية عبر الحدود، حيث شدد الحاضرون على أهمية استخدام القنوات الرسمية؛ لما لها من أثر إيجابي على دعم الناتج القومي، ودعم الاقتصاد الوطني للدول المستقبلة لهذه التحويلات، كما أكد الحاضرون ضرورة التعاون بشكل أكبر بين الشركاء المعنيين لمواجهة هذه التحديات.

وتم تنظيم مجموعة من الجلسات الهادفة إلى إطلاع شركات التحويل المالي ومؤسسات الصرافة على كيفية استخدام القنوات الرسمية والخيارات المتاحة لمواصلة مساهماتهم القيمة في اقتصاد دولهم.

وقال أسامة آل رحمة، مستشار مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «تؤدي التحويلات المالية دوراً فعالاً في دعم الاقتصاد الباكستاني، وتسهم في دعم وجمع الأسر والمجتمعات. أصبح إرسال المغتربين للأموال إلى أسرهم أكثر سهولة في وقتنا الحالي، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي التي يشهده قطاع التحويلات المالية.

ونعمل في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بشكل مستمر من أجل تقديم أحدث الابتكارات، إلى جانب التعاون مع عدة جهات لضمان مستقبل أفضل لإرسال الأموال. وتتمثل رؤيتنا في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة رائدة في مجال الصرافة والتحويلات المالية، بدعم من المصرف المركزي وحكومة الإمارات».

يذكر أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تعمل منذ تأسيسها قبل 14 عاماً على دعم شركات الصرافة والتحويلات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تعتبر منصة لشركات الصرافة والتحويلات المالية الكبيرة والصغيرة، بما فيها الشركات ذات الفرع الواحد. وتسعى المجموعة باستمرار إلى تعزيز التعاون بين أعضائها من أجل ضمان تحقيق النجاح المشترك.

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