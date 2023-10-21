الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تختتم مشاركتها في «جيتكس 2023» بنجاح

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مشاركتها بنجاح لافت في معرض «جيتكس 2023»، الذي اختتم أعماله مؤخراً في دبي، حيث استقبلت منصة إقامة دبي على مدى أيام المعرض عدداً من الشخصيات القيادية الرسمية والاعتبارية والقيادية، إضافة إلى حشود كبيرة من رواد «جيتكس».

وأثنى الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي على جهود فرق العمل في إقامة دبي، مشيراً إلى أن المشاركة نجحت بشكل مذهل، وأثمرت عن نتائج مهمة وإيجابية، من خلال المشاريع، التي طرحت حلولاً ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمنصات التكنولوجية المبتكرة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، وتحقيق السعادة لدى المتعاملين، التزاماً من الإدارة العامة بتوفير أعلى معايير الخدمات والممارسات العالمية، وانسجاماً مع رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.

وأضاف المري: «إن إقامة دبي اعتادت أن تبني على المكتسبات لتحقيق الاستدامة في الإنجازات، ويعتبر»جيتكس«فرصة قيّمة لإبراز التقدم الهائل، الذي تم تحقيقه في مجال التحول الرقمي والحلول الذكية المتقدم، بما يُسهم في تعزيز مكانة دبي واحدة من المراكز الرائدة في مجال تبني التكنولوجيا وتطورها، بفضل التوجه القوي نحو الاستخدام الذكي للحلول، والرؤية المستقبلية، التي تنطوي على أهمية وضرورة توظيف التكنولوجيا، لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة».

وشهدت المنصة طيلة أيام المعرض حضوراً لافتاً من الزوار والرواد والمختصين في صناعة التكنولوجيا والابتكار، للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، التي تعرضها إقامة دبي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتشغيل السحابي، والأمن السيبراني، والتحوّل الرقمي، وعلوم البيانات، والأنظمة الإلكترونية للمستندات، إضافة إلى عدد كبير من الابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونظمت إقامة دبي، خلال أيام المعرض، العديد من الفعاليات المبهرة، التي استقطبت الزوار، حيث نفذت تجربة حية للسفر الذكي، لقي استحسان الزوار، كما استعرضت حزمة من الحلول التقنية الحديثة في مجال إصدار التأشيرات، وتسهيل إجراءات الإقامة، من خلال عروض تفاعلية، لتعريف الزوار بالخطوات والأدوات الحديثة،التي يتم استخدامها لتسهيل استفادتهم من الخدمات، التي توفرها إقامة دبي.

يُشار إلى أن مشاركة إقامة دبي في «جيتكس 2023» تضمنت طرح 11 مشروعاً تقنياً ذكياً، اشتملت على مشروع التطبيق الذكي، وخدمة الاتصال المرئي، والتطبيق الذكي، والجوازات والأحوال الشخصية، ومنصتي، وخدمة الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والابتكار والمستقبل، وباقة العمال والفئات المساعدة، ونظام دبي الإلكتروني للمستندات، والبوابة الذكية، والروبوت المساعد، كما أنها تعد فرصة مهمة لتعزيز التواصل مع الجمهور، وتعريفهم بأبرز وأحدث الخدمات الرقمية الذكية، التي توفرها للمتعاملين، بهدف تعزيز مكانة دبي واحدة من أبرز المدن التكنولوجية في العالم.

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