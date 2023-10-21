معرض التوظيف بالشارقة يسهم في رفع معدلات التوطين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد عدد من المشاركين في المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ25 لـ«البيان» أن المعرض يعد منصة مثالية تتيح الاطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة تحت سقف واحد، والحصول على الوظائف التي تتناسب مع مهارات الخريجين المواطنين وكفاءاتهم وتلبي تطلعاتهم، إضافة إلى دوره في تأمين حاجة الجهات الحكومية والمنشآت الاقتصادية من الكوادر الوطنية الطموحة بما يمكنها من رفع نسب التوطين المستهدفة لديها، إلى جانب ما يتيحه للعارضين لجهة التعرف على آخر المستجدات حول أحدث المبادئ التوجيهية لسياسة الحكومة فيما يتعلق بالتوطين.

أكد المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة توظف كافة الجهود والطاقات لرفع مؤشرات التوظيف وتعزيز مكانة الكوادر الوطنية في ساحات الأعمال، واستقطاب شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاقات التعاون والشراكة معهم؛ لاستحداث وتطوير فرص توظيف المواطنين، لافتاً إلى أنه تم إطلاق المنصة الحكومية في المعرض الوطني للتوظيف 2023 في نسخته الـ25 بإكسبو الشارقة، التي تضم تحت مظلتها جهات ومؤسسات القطاع الخاص المدرجة في برنامج «نافس» الحكومي الاتحادي، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.



فرصة استثنائية

وأضاف أن المعرض يشكل فرصة استثنائية لجذب الكفاءات الوطنية لتسهم بتميز وتضع بصمتها في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، كما أن المنصة تهدف إلى تعريف الباحثين عن عمل بفرص العمل في القطاع الخاص، والتخطيط للمسار الوظيفي، وتشكل فرصة مثالية لهم ولحديثي التخرج للالتقاء بخبراء ومسؤولي التوظيف بمختلف جهات وقطاعات العمل.

تطوير المهارات



من جهته أكد أحمد محمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، أن تلك المشاركة في المعرض الوطني للتوظيف تعد مشاركة مميزة عن المشاركات في الدورات السابقة، وأن الهدف من المشاركة توظيف عدد من الشباب المواطنين، خصوصاً حديثي التخرج من الجامعات، والعمل على تدريبهم وتطوير مهاراتهم، كما أنه تم وضع خطط لعملية التوطين حتى نصل إلى نسبة 100% خلال السنوات الـ3 المقبلة، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في البنك وصلت إلى 25%.

وقال إن معظم الذين تم تعيينهم في البنك عن طريق تلك المعارض، كما أن الوظائف التي تحتاج إليها البنوك حالياً هي وظائف الخدمات المصرفية للأفراد، ومجال العمليات البنكية، لكننا في حاجة إلى وجود شباب من الكفاءات الوطنية في مجال المخاطر، والتسهيلات المصرفية للشركات، وفي مجال الخزينة، لافتاً إلى أن الإقبال في الساعات الأولى للمعرض كان كبيراً، وأنه خلال النصف ساعة الأولى تم تلقي 13 طلب توظيف، وتم تعيين مواطن.

من جهته أكد أحمد محمد المظلوم، رئيس إدارة الموارد البشرية بمصرف الشارقة الإسلامي، أن المصرف يسعى إلى تحقيق استراتيجية الدولة في زيادة عدد المواطنين في القطاع المصرفي المالي، كما يعمل على استراتيجية الدولة في مجال التوطين من خلال محورين رئيسين، هما: تمكين الكوادر الوطنية في المصرف، واستقطاب الكفاءات في الوظائف الإدارة والمالية والفنية، كما يتبنى المصرف مجموعة من البرامج التدريبية والقيادية، أبرزها برنامج «مسار»، وبرنامج «رواد»، كما أن هناك تعاوناً مثمراً مع مبادرة «نافس» لتوظيف عدد من المواطنين خلال السنوات الـ5 المقبلة، إضافة إلى التعاون مع برنامج «إثراء»، المقدم من معهد الإمارات المالي لإعداد كوادر إماراتية في القطاع المالي، الأمر الذي يدعم اقتصاد الدولة.

استثمار الفرص



ودعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، المواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات والمؤهلات الدراسية إلى زيارة المعرض لاستثمار فرص التوظيف المتاحة، والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وممثلي الجهات والشركات الخاصة الموجودة في المعرض، والتعرف على طبيعة الوظائف والقطاعات المهنية المختلفة.

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