أراضي دبي ومركز فضّ المنازعات الإيجاريّة يلتزمان بنهج رقمنة الحياة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وذراعها القضائية مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة مشاركة نوعيّة وفريدة في معرض جيتكس جلوبال 2023، الذي اختتمت فعالياته الجمعة 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث قدّمت الدائرة والمركز على مدار أيام الحدث تجربتهما الرائدة في الابتكار وتوظيف التقنيات الرقمية المتطوّرة في تعزيز القطاع العقاري في الإمارة.



وقد استقبلت منصّة أراضي دبي العديد من المسؤولين البارزين في القطاعين الحكومي والخاص، والذين أشادوا بالتقدّم الكبير الذي تمثّله خدمات ومبادرات الدائرة في المشهد الرقمي. كما تمّ تكريم الدائرة من قبل هيئة دبي الرقميّة ضمن حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، على الجهود الاستباقيّة والمساهمة الثريّة للدائرة في مسيرة تنافسيّة دبي وتحوّلها الرقمي.



وتصدّرت المحكمة الافتراضيّة بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي العقاري لمركز فض المنازعات الإيجاريّة عن بعد بتقنية الميتافيرس، مشاركة الدائرة، حيث تعدّ مؤشراً على التزامها تجاه نهج رقمنة الحياة في دبي، ودمج خدماتها العقاريّة مع أحدث التقنيات المتطوّرة.



كما عرّفت جمهور الحدث على العديد من الخدمات والمبادرات الرقميّة، بما يشمل تطبيق دبي ريست المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، و«منصّة التسجيل العقاري اللحظي في دبي»، والتي تم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، والتي تمثّل شاشة بيانات توضح التصرفات الحية في مختلف مناطق دبي.



بدوره سلّط مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة الضوء على خدمة المسبار القضائي المفهوم المبتكر الأول من نوعه، وهو عبارة عن «محكمة متكاملة» يقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي. ومنصّة كاشف، وهي عبارة عن منصة رقمية لتسهيل وتسريع تنفيذ الأحكام بعملية الكشف عن الأملاك والأصول التي يمتلكها المنفَّذ ضده من خلال الربط الرقمي مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى خدمة القاضي الذكي، الذي يتيح للمتعاملين الحصول على استشارة قانونية مجانية تُعرّف بحقوق أطراف العلاقة الإيجارية قبل الشروع في رفع القضيّة، وخدمة صحيفة الحالة الإيجاريّة التي تمكّن الأطراف قبل البدء في تحرير عقد الإيجار من الاستعلام عن صحيفة الحالة الإيجارية للطرف الآخر.



وتُواصل أراضي دبي رسالتها الاستراتيجيّة في تمكين المجتمع العقاري من خلال خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل، لتوفير بيئة حاضنة للابتكار العقاري وتعزيز فعالية وكفاءة العمليات والحوكمة المؤسسية.

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