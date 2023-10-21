«مُزن» تطرح أحدث حلول القطاع المالي في الإمارات تماشياً مع أهداف «فنتيك»

المصدر: دبي - البيان

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جددت شركة «مزن»، من خلال مشاركتها في فعاليات معرض «فينتك سيرج 2023» التزامها الراسخ تجاه القطاع المالي، وذلك من خلال تسخير حلولها المبتكرة، بما فيها منصة «فوكال» الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تبسيط عمليات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، وتنفيذها بشكل آلي، إضافة إلى تقليل المخاطر وتوقع التهديدات، وتحديث قوائم الكيانات أو الأشخاص أو الأنشطة، التي تحتاج إلى مراقبة خاصة بشكل فوري ومستمر.

وعلاوة على ذلك تمتاز منصة «فوكال» من شركة «مزن» في مكافحة الاحتيال بشكل استباقي، حيث تتعرف على السلوكيات المشبوهة والمثيرة للشك، وتمنع الجرائم المالية ضد المؤسسات وعملائها، كما تتحقق من هوية المستفيدين تلقائياً، من خلال التأكد من بياناتهم ومقارنتها بقاعدة بيانات المستفيدين.

وقال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مُزن» تعليقاً على المشاركة في الحدث: «تعكس مشاركة «مُزن» في معرض «فينتك» التزامنا الراسخ بتأمين مستقبل القطاع المالي»، وتطرق في حديثه عن الذكاء الاصطناعي قائلاً: «أسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل قطاع الخدمات المالية بشكل كبير، وإن منصة «فوكال» من «مُزن» القائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في تعزيز عمليات الامتثال، ومكافحة الجرائم المالية، ونسعى دائماً إلى أن نكون الشريك الموثوق لمؤسسات المنطقة، عبر تسخير منتجات الذكاء المالي وتحقيق معايير الامتثال، التي تتماشى مع رؤى ومستهدفات الحكومات في المنطقة كافة».

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