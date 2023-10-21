7.2 مليارات درهم سيولة الأسهم في 5 جلسات

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات بقيمة جاوزت 7.2 مليارات درهم، منها 4.9 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.3 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 1.86 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 134 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 3751.57 نقطة في آخر تداولات الأسبوع، منخفضاً 5.38 % في 5 جلسات.

وفي أسبوع قفزت أسهم الفردوس القابضة 76 %، واكتتاب القابضة 14.3 % والإثمار القابضة 11 % وزاد بنك السلام- البحرين 2.4 % وأملاك للتمويل 1.7 %، وجي اف إتش المالية 1 %. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر بنحو 809.8 ملايين درهم بنسبة 35 % من سيولة سوق دبي الإجمالية في 5 جلسات، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة جاوزت 310.7 ملايين درهم. وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند 9306.51 نقاط، متراجعاً 1.86 % في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.09 مليار درهم في 5 جلسات. وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3751.57 نقطة، متراجعا 1.49 % في نهاية جلسات الأسبوع. وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم أسمنت الخليج 8.8 %، وفودكو الوطنية 6.8 %، وبنك الشارقة 5.4 %، والجرافات البحرية 3.2 %، وإيزي ليس 3 % في نهاية جلسات الأسبوع.

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