شراكة بين «زايد للإسكان» و«مصدر» لتبادل الخبرات الإسكانية

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، مذكرة تفاهم مع مدينة مصدر، لتطوير الشراكات الاستراتيجية بشأن تبادل الخبرات المعرفية والبيانات والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة بالمشاريع الإسكانية والخدمات المجتمعية، في إطار ترسيخ مكانة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز مؤشراتها التنافسية في الإسكان والتنمية الحضرية،

وقع المذكرة، في «جيتكس 2023»، كل من المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومحمد البريكي، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام لمدينة مصدر.

وتتضمن بنود الشراكة، التنسيق والتواصل لتنظيم التعاون المشترك في مجال تبادل البيانات ومشاركتها بين الطرفين وفق أطر العمل التي تتضمن تعزيز القدرة التنافسية للدولة في مجال الإسكان عالمياً، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات والرؤى والسياسات والخطط والبرامج الاستراتيجية في قطاع الإسكان، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم تطوير البنية التحتية الحضرية والإسكان.

وأكد المهندس محمد المنصوري أن المذكرة جاءت لتعزيز علاقات التعاون والجهود التكاملية والشراكات الاستراتيجية بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعات ذات المجالات والخدمات المشتركة.

وأوضح أنها ستسهم في تحقيق رؤية الإمارات لتوفير مساكن آمنة ومستدامة لجميع مواطنيها، وأنها تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

من جانبه، قال المهندس محمد البريكي، «نثمن الخطوات التي اتخذتها حكومة الدولة لتوفير مساكن تلبي احتياجات المجتمع. كما ونسعى في مدينة مصدر لأن تلبي المساكن كافة الاعتبارات البيئية».

وأضاف تتضمن محفظتنا أول فيلا في الدولة خالية من الانبعاثات، وهي الأولى في الحصول على تصنيف «4 نجوم» في برنامج استدامة.

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