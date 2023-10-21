«التمكين الحكومي» تطلق منصة الخدمات الرقمية المشتركة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة التمكين الحكومي، أمس، عن إطلاق منصة موحدة للخدمات الرقمية الحكومية لإمارة أبوظبي، وهي: منصة الخدمات الرقمية المشتركة.

وتعزز المنصة الرقمية الموحدة مستويات التعاون بين الجهات الحكومية من خلال استخدام أدوات مشتركة، لترتقي بتجربة المستخدمين في العديد من المجالات المختلفة. كما تعزز أمان وخصوصية البيانات، وتدعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات السليمة الصائبة من خلال استخدام التحليلات المتقدمة للبيانات والعمليات الموحدة. وقال أحمد تميم هشام الكُتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: «يهدف إنشاء منصة موحدة للخدمات الرقمية إلى تقديم فوائد كبيرة لكل الجهات الحكومية في أبوظبي وتعزيز التعاون فيما بينها».

وأضاف: «تمثل هذه المنصة الخطوة الأولى من سلسلة مبادراتنا التي تتماشى مع سعينا لزيادة مرونة وفعالية حكومة أبوظبي وقابليتها للتكيف، وتتركز جهودنا على تأكيد التزامنا بتقوية وإرساء مستويات التعاون بين مختلف الجهات في الإمارة، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وضمان تقديم تجربة سلسة لجميع شركائنا الذين يدعمون نجاح حكومة أبوظبي».

يشار إلى أن منصة الخدمات الرقمية المشتركة جرى إطلاقها خلال فعاليات اليوم الأول من معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

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