شرطة دبي تستعرض أحدث خدماتها الذكية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي في «جيتكس جلوبال» أمس مركز الشرطة الذكي «SPS»، الذي يقدم كل الخدمات الشرطية إلى المتعاملين بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويستطيع المتعامل من خلاله الحصول على الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

كما استعرضت خدمة «أبحر بأمان» التي تُمكّن مرتادي البحر من تسجيل خطط رحلاتهم ومواقعهم المتوقعة خلال كل رحلة.

كما استمع زوار منصة الشرطة لشرح حول «نظام المفقودات والمعثورات الذكي»، الحائز على الاعتماد العالمي في الابتكار، والمرتبط مع القطاعات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، والقطاعات العامة والخاصة، وجميع شرائح المجتمع بصورة ذكية ومُبتكرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز