مشاركة قوية لـ «كهرباء دبي» بـ «جيتكس جلوبال»

المصدر: دبي - البيان

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سجلت منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في «جيتكس جلوبال» حضوراً كبيراً من المسؤولين والزوار، واستضافت توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الهادفة إلى دعم الجهود المبذولة من أجل تعزيز أطر التعاون بين المؤسسات المحلية والعالمية لتسريع عملية التحول الرقمي.

زيارات

وتفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من منصات الشركات التقنية العالمية المشاركة في «جيتكس جلوبال» والتقى مجموعة من المسؤولين في تلك الشركات.

كما تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال «جيتكس جلوبال» جائزة «التميز عبر الابتكار» من شركة «سوفت وير إيه جي» العالمية للتقنية، وذلك لمبادراتها في التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات.

وخلال فعاليات المعرض أبرمت «ديوا الرقمية» مذكرة تفاهم مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، لتطوير خدمات متخصصة تتمثل في إنترنت الأشياء، والاتصال عبر الألياف الضوئية والخدمات السحابية وخدمات مراكز البيانات والخدمات السيبرانية.

وتم تكريم مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، كأول مزوّد خدمات سحابية رائد معتمد في المنطقة من قبل «ريد هات» المزود الرائد عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر. ونالت «مورو» شراكة برنامج «ديل تكنولوجيز» للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بصفة الشريك الأول في المنطقة، تقديراً لما تقدمه للمتعاملين والمجتمعات في هذا المجال.

كما قدم معهد «أب تايم» شهادة المستوى الثالث الأعلى «Tier-III» إلى «مورو» عن مركز البيانات الأخضر التابع لشركة «مورو»، والذي يعد أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم وفق تصنيف موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، ،كما انضمت «مورو» إلى مبادرة «السحابة السيادية» من شركة «في إم وير». ووقعت «مورو» مذكرة تفاهم مع «هيئة دبي الرقمية» لتقديم أحدث خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية في إمارة دبي. كما وقعت «مورو» اتفاقية تعاون مع «الأمانة العامة للمجلس القضائي» في إمارة دبي لتطوير موقعهما الإلكتروني.

ووقعت أيضاً «مورو» اتفاقية شراكة مع شركة «كومفلت» لتقديم خدمات وحلول رقمية مشتركة لتطوير البنية التحتية للمؤسسات، إلى جانب توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «بي إم سي» لتقديم خدمات رائدة من «سحابة مورو» في مجال إدارة خدمات وعمليات تقنية المعلومات.

كما شهد المعرض توقيع اتفاقية مع «جينيسيس» لتوفير تجربة معتمدة على السحابة للمتعاملين وتطوير حلول مراكز الاتصال، واتفاقية مع «مدينة دبي الطبية» لتنفيذ منصتها المتكاملة للأنظمة الأمنية، واخرى مع «بي إم سي هليكس».

وأبرمت شركة «إنفرا إكس»، إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ديوا الرقمية»، مذكرة تعاون مع «زوهو إنترنت الأشياء» في مجال أجهزة الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء وشبكة محطات تقنية الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء.

كما وقعت اتفاقية شراكة مع شركة «كريم» لتعزيز تبنّي شبكة محطات تقنية الاتصال بعيد المدى لإنترنت الأشياء، واتفاقية تعاون مع» «فورتينت» لتوفير حلول خاصة بشبكات واسعة النطاق المُعرّفة بالبرمجيات، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، للارتقاء بالخدمات التي يقدمها الطرفان وتعزيز بنيتهما التحتية الرقمية.

وفي سلسلة الاتفاقيات وقعت شركة «ديجيتال إكس»، إحدى شركات «ديوا الرقمية»، اتفاقية تعاون مع شركة «إل جي» وشركة «هاي ريزليوشن» وشركة «بنكيو» واتفاقية تعاون مع «سامسونج».

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