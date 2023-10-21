«بيانات» تبدأ تصنيع الأقمار الاصطناعية في الإمارات خلال 2025

المصدر: دبي - وام

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كشفت شركة «بيانات»، المزودة لحلول البيانات الجيومكانية والتحليلات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن دخولها مجال تصنيع الأقمار الاصطناعية، إذ سيتم تصنيع أول قمر اصطناعي بالشراكة مع «الياه سات»، وشركة «أي ساي» الفنلندية في أبوظبي، خلال النصف الأول من عام 2025.

وأفادت الشركة، أنه بموجب اتفاقية بين كل من (بيانات والياه سات وأي ساي الفنلندية)، ستشهد السنوات الأربع المقبلة، إطلاق ما بين 7 إلى 9 أقمار اصطناعية، منها على الأقل 5 أقمار إماراتية الصنع.

وقال حسن الحوسني العضو المنتدب للشركة: نركز العام الجاري على الشراكات المحلية والدولية، وبشكل خاص مع «الياه سات».

وأضاف الحوسني، في حديث خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش المشاركة بمعرض جيتكس 2023 في دبي: الياه سات متخصصة في حلول الاتصالات الفضائية، فيما «بيانات» متخصصة في المنظومة الأرضية، وبالتالي، فالشراكة بينهما تكاملية، وبمجرد وصول الصور الفضائية، نكون قادرين على التعامل معها، ووضعها في الإطار الصحيح للاستفادة منها.

وقال: وقعنا اتفاقية مع «الياه سات» وشركة «أي ساي» العالمية، حيث سيتم إطلاق قمر اصطناعي مخصص للصور الفضائية الرادارية في النصف الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن التعاون مع «الياه سات»، يمنحنا القدرة كقطاع خاص لمفاوضة أكبر الشركات العالمية، واستقطابهم للسوق المحلي لبناء القدرات في الدولة، وليس فقط لاستقطاب التقنية.

آلية

وأوضح أن جزءاً من الاتفاق، ينص على بناء آلية تصنيع الأقمار الاصطناعية داخل الدولة في مقر شركة «الياه سات»، لافتاً إلى أن السنوات الأربع المقبلة، ستشهد إطلاق 7 إلى 9 أقمار اصطناعية، منها على الأقل 5 أقمار سيتم تصنيعها في الإمارات.

وقال: تصنيع القمرين الاصطناعيين الأولين يتم حالياً في مقر شركة «أي ساي» في فنلندا، وخلال عملية البناء، يتم تدريب فرق العمل من شركتي «بيانات» و«الياه سات»، لتمكين القدرات التصنيعية، وفي الوقت نفسه يتم بناء المراكز الخاصة بالتصنيع في موقع شركة «الياه سات»، لنصل إلى تصنيع أول قمر اصطناعي في النصف الأول من عام 2025.

بيانات

وحول طبيعة الخدمات، أوضح الحوسني أن بيانات تستطيع استخدام الصور الفضائية ودمجها ومعالجتها لتزويدها للعملاء بشكل جاهز، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات تستفيد من خدماتنا الجيومكانية.

وتحدث الحوسني عن آخر جهود شركة بيانات في تطوير قطاع النقل الذكي، حيث توصلت بيانات إلى مجموعة من مذكرات التفاهم، من خلال المبادرة «SAVI»، التي أطلقتها حكومة أبوظبي، إذ تم توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال حفل الإطلاق، في ما يتعلق بمجال الخدمات الأرضية والجوية والبحرية.

وقال: في مجال المسح الجوي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الإسبانية «إكس كاليبر»، لنعمل معهم على الأنظمة الجوية، وأنظمة استقطاب البيانات في مجالات التعدين والاستشعار تحت الأرضي والمياه الجوفية، وفي الخدمات الأرضية، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع «اتصالات» و«وي رايد»، ومذكرة تفاهم مع شركة «بوني»، والهدف من كل ذلك، هو استقطاب هذه الشركات العالمية للعمل في الدولة.

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