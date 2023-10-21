جامعة محمد بن زايد تطلق مركزين ومعهداً لدعم بحوث الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة بحثية على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بمعرض «جيتكس» للعام 2023 ضمن جناح حكومة أبوظبي.

وجسّدت الجامعة شعار المعرض المتمحور حول الذكاء الاصطناعي عبر إطلاق مركزين ومعهد، والإعلان عن شراكات محورية، وعبر تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في معالجة المشكلات في القطاع الصناعي خلال حلقات نقاش عدّة، إذ أطلقت الجامعة معهد النماذج التأسيسية الذي يُعنى ببناء نماذج متطورة وفهم مخاطر استخدامها وكيفية معالجتها، وسيعمل المعهد على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر بحوث أكاديمية يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة.

وتسهم هذه الخطوة في استقطاب عدد من أبرز علماء الذكاء الاصطناعي إلى الجامعة بالإضافة إلى المبتكرين والخبراء لبناء نماذج واسعة النطاق وقابلة لإعادة الاستعمال ومتاحة للجميع بتكلفة مناسبة.

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