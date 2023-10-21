وزير العدل يزور منصة محاكم دبي ويطّلع على خدماتها ومبادراتها الرقمية

المصدر: دبي- البيان

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زار معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي، منصة محاكم دبي، ضمن فعاليات منصة دبي الرقمية خلال جيتكس 2023.

وتفقّد النعيمي الخدمات التي قدمتها محاكم دبي في هذا الحدث الريادي، كما اطلع على آخر المستجدات والمبادرات الرقمية التي قامت بها الدائرة في منصتها.

واختتمت محاكم دبي مشاركتها بفعاليات «معرض جيتكس للتقنية 2023»، وسط حضور من المسؤولين والمختصين والمتعاملين والمهتمين بالشأن القضائي، للاطلاع على آخر المستجدات والمبادرات الرقمية التي استعرضتها الدائرة في منصتها على مدار خمسة أيام.

واستمع الحضور إلى شرح من المسؤولين في المحاكم، حول كيفية عمل هذه الخدمات، وإسهامها المباشر في سرعة وتيسير إنجاز الأعمال، وأبدوا إعجابهم بالخدمات التي توفُّرها، خاصَّة خدمة المسار السريع لخدمات الكاتب العدل، التي كان لها أثر كبير في تسهيل وتسريع عمليات التوثيق، وتحقيق المصداقيَّة والشفافيَّة في العمل القضائي.

كما أبدوا إعجابهم بخدمة مسار الصَّرف الآلي، التي اختصرت الوقت والجهد على المتعامل، وخدمة الزَّواج المدني عن بعد التي عملت على تنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين، في ظل الإجراءات المستحدثة. وتعكس مشاركة محاكم دبي في معرض جيتكس 2023 التزامها المستمر بالابتكار والتطور في مجال القضاء والعدالة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للابتكار القضائي على المستوى العالمي، مع التزامها بتطوير وتوسيع خدماتها الذكية، لتلبية احتياجات المجتمع، وتحقيق تجربة قضائية مبتكرة ومتميزة.

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