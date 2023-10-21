«غرفة عجمان» و«المالية» توثقان شراكتهما الاستراتيجية

المصدر: عجمان - البيان

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سعياً من دائرة المالية في عجمان وغرفة تجارة وصناعة عجمان إلى تلبية تطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون عجمان وجهة استثنائية للأعمال، شهد جناح حكومة عجمان في معرض «جيتكس جلوبال» توقيع اتفاقية بين الجهتين تنضم بموجبها «غرفة عجمان» إلى منصة «توريد»؛ لتكون أول جهة حكومية مستقلة تتخذ هذه الخطوة بهدف تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنامٍ ومزدهر في الإمارة.

وقع الاتفاقية مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، وسالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان. وتمثل «توريد» البوابة الرقمية الموحَّدة للجهات الحكومية في عجمان لطرح مناقصاتها وتنظيم سلسلة توريداتها، والوجهة الرئيسية للمورّدين للاطلاع على الممارسات والمشاركة فيها لتقديم خدماتهم بسلاسة وأمان.

ورحّب مروان آل علي بتوقيع الاتفاقية وانضمام غرفة عجمان إلى منصة توريد، مؤكداً حرص الدائرة المتواصل على فتح المزيد من آفاق التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والجهات الحكومية المستقلة والجهات الخاصة في الإمارة، وتزويدها بالأدوات المتطورة التي ترفدها في أداء مهامها على أكمل وجه بما يفضي إلى تعزيز التنمية المستدامة في إمارة عجمان وترسيخ مكانتها وجهة للابتكار وريادة الأعمال.

وقال: «تؤدي غرفة تجارة وصناعة عجمان دوراً جوهرياً في النهوض بمجتمع الأعمال في عجمان، ولطالما كانت من الجهات السبّاقة دوماً إلى دعم التحول الرقمي والذكي في الإمارة؛ لذا فإن انضمامها إلى منصة «توريد» مهم، ومن شأنه أن ينعكس إيجابياً على توسيع وتنمية أعمال أعضائها بما يعود بالنفع على اقتصاد الإمارة بشكل عام وتعزيز تنافسيتها. ونحن نتطلع إلى انضمام المزيد من الجهات إلى المنصة لرفد مسيرة التحول الرقمي في عجمان».

من جانبه، أشاد سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، بالتعاون الفعال والقائم بين الغرفة ودائرة المالية في عجمان بهدف توفير خدمات نوعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لإمارة عجمان.

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