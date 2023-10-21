«براو» تعزز حضورها في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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شاركت «براو» في معرض «جيتكس جلوبال»، الذي يعدّ أكبر منصّة للتكنولوجيا والابتكار الدولي لتستعرض محفظتها الشاملة من الخدمات التي تقدّمها في مجال الأمن السيبراني وإدارة البيانات. ومع التوسع الذي حققته الشركة العام الماضي ودخولها سوقي البحرين وأوزبكستان، رسّخت «براو» حضورها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، ومجلس التعاون الخليجي ورابطة الدول المستقلة. وإلى جانب جيتكس، تشارك «براو» في الأحداث المرتبطة بمجال اختصاصها في العالم ونذكر على سبيل المثال مشاركتها مؤخراً في قمّة آسيا الوسطى للأمن السيبراني التي عُقدت في طشقند في أوزبكستان، مما يؤكّد على حرص الشركة على وجودها الدائم في قلب الأحداث العالمية للبقاء في طليعة اتّجاهات الأمن السيبراني.

وقال رولاند هاشم، الشريك الإداري في «براو»: يسعدنا أن نشارك في معرض جيتكس مرّة جديدة وأن نكون قادرين على المساهمة في أكبر حدث إقليمي يترقّبه قطاع التكنولوجيا سنوياً. فالتفاعل مع شركائنا في القطاع وتبادل المعارف أمرٌ أساسيٌّ، ومعرض جيتكس فعالية أصبحت ثابتةً على جدولنا السنوي.

وأضاف: يأتي العالم إلى جيتكس لاستكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والأمن السيبراني ويسعدنا أن نكون حاضرين بين عمالقة هذا القطاع لنقدّم محفظتنا الخاصّة من أحدث الحلول والخدمات التي تواكب سرعة التطوّر الذي يشهده القطاع بشكل مستمر.

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