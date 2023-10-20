«البلديات والنقل» بأبوظبي توقع 3 مذكرات تفاهم بمعرض جيتكس

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي ثلاث مذكرات تفاهم في إطار مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال 2023 تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي الذي يضم 33 جهة حكومية.

ووقعت الدائرة مذكرة تفاهم مع خدمات «أمازون ويب سيرفيسز»، وتركز على المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، كما وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي للتعاون في تنفيذ الدراسات والأبحاث المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، بما يدعم التزام الدائرة في هذا المجال.

كما أبرمت مذكرة تفاهم ثالثة مع دائرة الطاقة بأبوظبي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بشأن تنظيم تداول المواد البترولية الخطرة.

وأوضح عمر النعيمي، مدير عام الشؤون المؤسسية بدائرة البلديات والنقل أن معرض جيتكس يتماشى مع أهداف دائرة البلديات والنقل بأبوظبي لاسيما في قيادة التقدم التكنولوجي والمساهمة في الارتقاء بالبنية التحتية للبلديات وقطاع النقل وتعزيز آليات تطوير المدن الذكية.

وقال إن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو صياغة مستقبل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات البلدية.

من جانبه أفاد عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بأن هذه الاتفاقية إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرق من خلال الرصد والمراقبة والتتبع المستمر لحركة المركبات التي تنقل المواد الخطرة وذلك في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية بمختلف جوانبها.

وأكد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة بدائرة الطاقة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بهدف تكامل الإجراءات وأتمتة وتسريع الخدمات المقدمة، وتبادل المعلومات والبيانات، وبناء شراكة فعّالة ومستدامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وأوضح أن الهدف من مذكرة التفاهم هو وضع آلية عمل وإطار مشترك للتعاون وتبادل المعلومات فيما يخص مركبات نقل المواد البترولية الخطرة والربط الإلكتروني بين نظام تصاريح تداول المواد البترولية لدى دائرة الطاقة وتتبع المركبات التجارية لنقل المواد الخطرة في إمارة أبوظبي من خلال نظام إدارة الأساطيل المتكاملة «أساطيل» التابع لدائرة البلديات والنقل.

من جانبه أشار سلطان الحجي، نائب الرئيس لشؤون العلاقات العامة وخريجي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي وسيلة رئيسية لتمكين المدن من تحقيق مزيد من الاعتمادية والكفاءة من خلال تعزيز الابتكار في جميع المجالات، بما في ذلك النقل والشبكات والمنازل الذكية.

وأضاف: تعد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي رائدة في مجال أبحاث هذا المجال، مما يجعلها في موقع مثالي للتعاون مع دائرة البلديات والنقل بهدف تعزيز التقنيات والحلول الجديدة وتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في مجال المدن الذكية.

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