«ون زعبيل» يحصل على 3 جوائز

المصدر: دبي - البيان

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حصد «ون زعبيل»، المشروع الأيقوني المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، 3 جوائز من مؤسسة «جوائز العقارات العربية».

جاء هذا التكريم تقديراً للتميز ومستويات الإنجاز الراقية في مجال العقارات والتطوير والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، حيث أشادت المؤسسة بإنجازات «ون زعبيل» ذات المستوى العالمي.

وشملت الجوائز 3 فئات: الجائزة الأولى «المشروع متعدد الاستخدامات لهذا العام»، والجائزة الثانية عن فئة «المشروع التجاري المستدام لهذا العام» أما الجائزة الثالثة فجاءت عن فئة «المشروع السكني المستدام لهذا العام».

وبجانب فوز المشروع بجوائز هذه الفئات الثلاث، فقد تم إعلان فوز «ون زعبيل» بجائزتين عن فئة «الخمس نجوم» هما «المشروع متعدد الاستخدامات لهذا العام» و«المشروع التجاري المستدام لهذا العام»، وجاء ذلك اعترافاً بكون المشروع واحداً من أهم وأفضل المشاريع المشاركة في المنطقة.

ويعيد مشروع «ون زعبيل»، هذه الأيقونة المعمارية والهندسية، تعريف مفهوم المشاريع متعددة الاستخدامات في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتكون المشروع من برجين هما: «ون زعبيل تاور» و«ون زعبيل ذا ريزيدينسز»، ويفصل بينهما «ذا لينك»، البرج الأفقي المعلق، وهو عبارة عن منصة بانورامية ترتفع 100 متر فوق سطح الأرض.

ويضم «ون زعبيل» 264 وحدة سكنية خاصة، ومساحات مكتبية ممتدة على 26,000 متر مربع و11 مطعماً بإشراف طهاة حاصلين على نجمة ميشلان، كما يحتوي على أول منتجع عمودي حضري فائق الفخامة في «ون آند أونلي ون زعبيل».

وقال ماثيو شاو، المدير العام لمشروع «ون زعبيل»: نفتخر بحصولنا على جوائز العقارات العربية المرموقة، لم نكتف بجائزة واحدة، بل كان لنا شرف استحقاق ثلاث جوائز عن فئات متميزة. هذا المشروع الفريد من نوعه يعكس التزام ون زعبيل بمعايير الاستدامة، الابتكار، وتجسيد الروح الريادية في دبي.

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