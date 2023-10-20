«تكامل» توقع 17 اتفاقية في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة تكامل خلال مشاركتها في معرض «جيتكس» 17 اتفاقية استراتيجية في عدد من المجالات، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الاستشارية، وتعزيز تقدم الشركة في مجال التكنولوجيا وتوفير حلول مبتكرة لعملائها.

وتتضمن الشراكات الاستراتيجية، تمكين الذكاء الاصطناعي في خدمات الموارد البشرية، وتحليل البيانات، وتقديم الحلول التقنية والخدمات السحابية، إضافة إلى تطوير الذراع التدريبية للشركة، وتوفير خدمات إدارية محلية متقدمة تلبي متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات المختلفة.

وتعكس هذه الاتفاقيات المبرمة، التزام شركة تكامل بتقديم حلول مبتكرة ومتطورة للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية وقطاع الأعمال الخاصة، بمستوى يرفع من أدائها ويسهل عليها عملياتها التشغيلية والإدارية.

وكان جناح شركة «تكامل» في المعرض وجهة للزوار الذين اطلعوا على المنتجات القائمة على الابتكار والحلول المتقدمة في مختلف القطاعات، كما أتاحت الشركة لهم فرصة فريدة للتعرف على برامجها المبتكرة والتجربة التفاعلية للحلول التكنولوجية التي تقدمها.

وسلط جناح «تكامل» في المعرض الضوء على وجهة الأعمال الموحدة التي تقدم خدمات قطاع العمل، عن طريق أتمتة العمليات بطريقة سهلة وسلسة للمستفيدين، من خلال استعراض منصة «قوى» الفريدة من نوعها والمصممة لتسهيل العمليات وتحقيق التكامل بين الأنظمة.

وقدمت «تكامل» خلال مشاركتها في المعرض، عددًا من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء بشكل ذكي وتقني، من خلال تطوير حلول الأعمال باستخدام أساليب متجددة ومبتكرة، كما استعرضت دورها في مجال التفتيش الذكي، عبر تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح للزوار الاستمتاع بتجربة المفتش.

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