«معاً» تستعرض أحدث التطبيقات الذكية في «جيتيكس»

المصدر: دبي - البيان

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أكّد فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الصندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية بأبوظبي «معاً»، حرص الهيئة على المشاركة بصفة سنوية في فعاليات «جيتيكس جلوبال».

وقال الحمودي: «يُعد جيتيكس جلوبال منصة عالمية لاستعراض أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية. لذا، تحرص هيئة المساهمات المجتمعية بأبوظبي «معاً» منذ تأسيسها على المشاركة في «جيتيكس جلوبال» لاكتساب الخبرات ومتابعة التطورات التقنية العالمية الجديدة، وأيضاً لعرض معرفتنا، تطبيقاتنا ومشروعاتنا الجديدة ولتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الهيئة، كي نواكب ما يحدث في الدولة وفي العالم. وعليه، فلدينا خطة استراتيجية لعرض مشروع أو تطبيق جديد من خلال مشاركتنا في «جيتيكس جلوبال» في كل عام».

وأوضح الحمودي أن مشاركة الهيئة هذا العام في المعرض من خلال تطبيق ذكي، فقال: «وشاركنا هذا العام في «جيتيكس جلوبال»، 2023، بتطبيق ذكي جديد يحمل نفس اسم الهيئة، «معاً»، والذي يهدف إلى تسهيل عملية المساهمة المجتمعية على مستخدميه، سواءً أفراد أو شركات. ويتضمن تطبيق «معاً» عدداً من المشروعات التي تنتمي إلى قطاعات متنوعة، كالقطاع الاجتماعي، قطاع التعليم، الصحة، البنية التحتية والبيئة. ويستطيع المساهم اختيار المشروع الذي يرغب بالمساهمة فيه، وفقاً لأولوياته واختياراته».

وأضاف: «يتميز تطبيق «معاً» بسهولة استخدامه، إذ يتيح للمساهم متابعة مساهمته، تلقي تقارير دورية بشأن سير العمل في المشروع الذي أسهم فيه. وتعد هيئة المساهمات المجتمعية بأبوظبي «معاً» أول هيئة في أبوظبي يتيح لها القانون جمع مساهمات كقناة رسمية مخولة بذلك. كما يُعد التطبيق الذكي «معاً» هو الأول من نوعه لجمع المساهمات».

وتحدث الحمودي عن هيئة المساهمات المجتمعية بأبوظبي «معاً»، فقال: «تأسست هيئة المساهمات المجتمعية بأبوظبي «معاً» في فبراير 2019، تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع. وتتجسد رؤية الهيئة في خلق أثر اجتماعي إيجابي في مجتمع أبوظبي من خلال زيادة المساهمة في الأولويات الاجتماعية».

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