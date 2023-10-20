مجلس «سامينا» يدعو لتحسين شبكات الألياف الضوئية

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس الاتصالات لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا «سامينا» اجتماعاً في دبي لطرح «مسرعات سامينا» في البنية التحتية الرقمية بسرعة 10 جيجا بايت، بالتعاون مع هواوي تكنولوجيز.

ويعتقد مجلس «سامينا» أن تقنيات الألياف المتقدمة والإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت، عند تعبئتها كعوامل تمكين حاسمة لشبكات جيجا بايت في منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن أن تساعد بشكل كبير في تسريع التنمية الاقتصادية الرقمية وتحقيق رؤى وطنية طموحة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمهيد الطريق للتحول الصناعي والمجتمعي الحقيقي في المنطقة وفي المناطق المجاورة، مثل آسيا الوسطى.

وقال بوكار با، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: على مدى السنوات القليلة المقبلة، بينما نسعى جاهدين لتحقيق إنجاز «جيجا»، فإن هدفنا هو إحداث تأثير يتجاوز مجرد الإنترنت البسيط. شبكات الخطوط الثابتة، التي هي حرفياً العمود الفقري للتحول الرقمي الوطني وهي مفتاح التنمية الرقمية المستدامة، هي أهم بنية تحتية للمجتمعات والشركات وللاتصالات المرنة ولتحقيق الرؤى الرقمية الوطنية. علاوة على ذلك، فإن قدراتنا التكنولوجية، التي تمتد الآن إلى شبكة الجيل الخامس المتقدمة في أنظمة الهاتف المحمول وإلى شبكة نت الجيل 5.5 في شبكة حامل آي بي ومركز البيانات للعالم الذكي، ستلعب دوراً مهماً في دعم جودة الشبكة الشاملة لمجتمع 10 جيجا. لذلك، يقترح مجلس جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا التحرك نحو 10 جيجا، ويود التأكيد على أهمية اتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية والتجارية في الوقت المناسب في هذا الصدد.

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