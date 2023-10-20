33 % نمو أرباح «بالمز» في الربع الثالث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت شركة «بالمز» الرياضية، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث من عام 2023، والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث حققت صافي أرباح تشغيلية مذهلة بلغت 88.1 مليون درهم بنمو نسبته 33%.

وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي: سعى قسم التدريب في الشركة إلى تحقيق نمو مزدوج الرقم، مع الحفاظ على التركيز الاستراتيجي على تحويل المحفظة والتوسع الرأسي والاستثمارات الكبيرة في عمليات الاستحواذ على الأعمال الجديدة.

وفي يوليو من هذا العام، نفذت «بالمز» صفقة بقيمة 300 مليون درهم للاستحواذ على شركة «سيكيورجارد» الشرق الأوسط، بما يتماشى مع هدفها الاستراتيجي المتمثل في تنويع قطاعات أعمالها وإنشاء نظام بيئي متماسك لاستثماراتها. وأضاف درويش: يمكننا أن نتوقع أن يكون الربع الرابع عام نمو صحياً لشركة بالمز الرياضية.

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