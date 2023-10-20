دبي تستضيف «بريك بلك الشرق الأوسط» في فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

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بعد النجاح الكبير لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023، الذي أقيم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، أعلن المنظمون عن مواعيد الحدث القادم لعام 2024، والذي من المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 13 فبراير من العام المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: تلعب الإمارات دوراً حيوياً في تعزيز قدرات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية عالمياً، وعلى مدار السنوات الماضية أسهم مجال شحن البضائع السائبة ومعدات المشاريع المتنامي في نجاح هذا القطاع بشكل رئيس، وتمكنا بفضل قدراتنا التنافسية الوطنية المتمثلة في مرافقنا المتقدمة ومنظومة البنية التحتية الحديثة والمتطورة لموانئنا، من تعزيز نجاح القطاع ودفع النمو الاقتصادي للبلاد.

وعلى الرغم من التحديات الكبيرة خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات الجائحة العالمية، تمكنت الصناعة من البقاء والنمو بفضل النجاحات التي تم تحقيقها من قبل المؤسسات الرائدة التي تعمل في مجال البضائع السائبة ومعدات المشاريع؛ إذ من المتوقع أن يسجل سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات نسبة نمو قدرها 5 % بحلول عام 2026.

بحسب التقرير الصادر عن «موردور إنتليجنس». ومن خلال مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط نتطلع إلى إتاحة العديد من الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها ترسيخ هذا التقدم، وإقامة شراكات صناعية بين مختلف الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية: نحرص على مواكبة رؤية القيادة لدعم تنوع الاقتصاد واستدامته في الإمارات والمنطقة، ونلتزم بضمان تنميته. فقد شهد قطاع شحن المعدات الضخمة للمشاريع العديد من التحولات خلال العامين الماضيين، بسبب التقدم في صناعات متعددة؛ مثل النفط والغاز، والتشييد والبناء، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

كما أن الرقمنة وتبني التقنيات الجديدة قد عزز من سلسلة القيمة للقطاع داخل دولة الإمارات وخارجها. كل ذلك أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التي نتطلع إلى استفادتها من الموانئ المتطورة والبُنى التحتية لمرافق الشحن.

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