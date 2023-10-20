«إيدج» و«اتصالات من &e» تطرحان حلولاً آمنة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت «كاتم»، الشركة التابعة لمجموعة «إيدج»، وهي شركة رائدة في تطوير حلول الاتصالات المبتكرة والآمنة، وشركة «اتصالات من &e»، توقيع مذكرة تفاهم في معرض «جيتكس جلوبال». ويسلط هذا الإعلان الضوء على دور «اتصالات من &e» في توسيع نطاق وصول مجموعة منتجات «كاتم» الشاملة إلى السوق، بدءاً من التطبيقات الرائدة وبوابات الشبكات وحتى الهواتف الذكية المشفرة.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها من قبل عبدالله إبراهيم الأحمد، نائب رئيس أول مبيعات المؤسسات الحكومية في «اتصالات من &e»، وديدييه باجنو، الرئيس التنفيذي لشركة «كاتم»، إلى توسيع مسار اعتماد منتجات «كاتم»، وتؤكد التزام الطرفين باستكشاف الفرص المتاحة لحلول الاتصالات الآمنة الشاملة في الأسواق الرئيسية.

وتضمن منتجات وحلول «كاتم» متعددة المنصات التشفير الشامل للصوت والفيديو والرسائل من خلال شبكات موثوقة ومخصصة. وبالاعتماد على الريادة الراسخة لشركة «اتصالات من &e» في تقديم حلول اتصال آمنة وشاملة لكل من القطاعين الحكومي والخاص، فإن دمج منتجات «كاتم» فائقة الأمان سيعزز مستويات الأمان للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يضمن هذا التعاون الاستراتيجي حماية البيانات الحساسة وتقديم حلول أمنية شاملة.

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