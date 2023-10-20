«نت آب» تستعرض خدمات تخزين البيانات

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت شركة «نت آب»، خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال»، مجموعة من منتجاتها وخدماتها لتخزين البيانات، وسلطت الضوء على سبل تحديث البنية التحتية وتطوير قدراتها.

كما سلطت «نت آب» الضوء على منتجاتها المتقدمة لإدارة البيانات بكفاءة وسلاسة، وأكدت على أهمية تمكين الشركات من تطوير تطبيقاتها وبياناتها، والارتقاء بمرونتها، عبر إنشاء بنية تحتية هجينة، إلى جانب تبنِّي نماذج تشغيلية موحدة، ضمن مرافق العمل والمنصات السحابية.

وقالت مايا زكور المدير الإقليمي للشركة: يسرنا أن نشارك في جيتكس لاستعراض خدماتنا ومنتجاتنا المبتكرة، حيث تعكس مشاركتنا رؤية الشركة في تمكين عملائنا من تحقيق الاستفادة المُثلى من البيانات، وثقتنا بقدرة التكنولوجيا على إحداث تأثير إيجابي على الأفراد والبيئة. ونؤمن في «نت آب» بضرورة تحقيق التوازن بين الاستدامة والابتكار في كل منتجاتنا وخدماتنا، كما نلتزم بتبني الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، باعتبارها علامة فارقة في التغيير الإيجابي، وليست مجرد منهجية لتعزيز تنافسيتنا والقيمة المضافة التي نوفرها.

وأضافت: نسعى لتسخير قوة البيانات في خدمة الأفراد والمجتمعات، ومواجهة مختلف تحديات الاستدامة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومنها استهلاك الأجهزة وتأثير البيانات والتخزين، والوصول الآمن والخصوصية. ولأن الابتكار متأصل في ثقافة الشركة، نواصل التزامنا بتوظيف خبراتنا الممتدة على مدار ثلاثة عقود، من أجل إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الجيوسياسية والبيئية، وقضايا الاقتصاد الكلي والمساواة والإنصاف التي تواجه عالمنا اليوم.

وتتيح «نت آب» حلول الذكاء الاصطناعي والتحليل الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي كخدمة، للحد من عوائق تدفق البيانات في النقاط الطرفية والأساسية للشبكات، وضمان سلاسة جمع البيانات. وتساعد منتجات «نت آب» الشركات في زيادة عوائد استثماراتها في المنظومات السحابية، والارتقاء بسلاسة إدارة البنية التحتية السحابية وقابليتها للتطوير، وذلك عبر رفع كفاءة مُختلف عمليات الحوسبة والتخزين.

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