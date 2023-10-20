«هيتيرا» تطلق محفظة واسعة من المنتجات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «هيتيرا كوميونيكيشنز» المزود العالمي الرائد لتقنيات وحلول الاتصالات الاحترافية، أحدث مجموعاتها وأكثرها تقدماً من أجهزة الراديو والهواتف الذكية ثنائية الاتجاه والآمنة جوهرياً، خلال معرض «جيتكس جلوبال» في دبي.

ويضمّ هذا الإطلاق محفظة واسعة من المنتجات، والتي تشمل الهاتف الذكي المقاوم للانفجار بنظام الضغط للتحدّث، بالإضافة إلى أجهزة الراديو المحمولة والآمنة جوهرياً، ما يجعل «هيتيرا» المزود الرائد لمجموعة شاملة من الأجهزة الآمنة في السوق العالمية.

وستلعب أجهزة «هيتيرا» المبتكرة دوراً محورياً في تعزيز معايير السلامة والاتصال عبر بيئات العمل الخطرة، مثل الإنقاذ من الحرائق، والنفط والغاز، والمصافي، والكيماويات، والتعدين، حيث ستسهم في التخفيف من مخاطر السلامة التشغيلية في مثل هذه الحالات.

كما تدعم هذه التقنيات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، والذي يستحوذ على حوالي 30 % من إجمالي إنتاج النفط في العالم، ويضم خمسة من أكبر حقول النفط عالمياً. وتعمل «هيتيرا» من خلال تقنياتها الآمنة جوهرياً على تسهيل العمليات في أماكن العمل الخطرة، ما يدعم نمو هذا القطاع الذي يعدّ أحد المساهمين الرئيسين في اقتصاد المنطقة.

وتحرص «هيتيرا» على الاستفادة من خبرتها الواسعة في مجال ابتكار هذه الأجهزة، وهو ما تجسّد في أحدث إصداراتها التي تعتمد على دارة فعّالة آمنة جوهرياً، وبطاريات مقاومة للانفجار، وتكنولوجيا مضادة للكهرباء الساكنة والآليات مزدوجة مقاومة للمغنطة، لتقليل المخاطر المحتملة للانفجار الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة والشرارة الإلكترونية في البيئات شديدة الخطورة التي يوجد فيها الغاز القابل للانفجار والغبار القابل للاحتراق.

وتم تصميم هذه الأجهزة وفق أعلى معايير الابتكار والدقّة الهندسية، لتضمن مستويات عالية من السلامة والأداء على حد سواء، ما يعكس التزام «هيتيرا» بتقديم حلول اتصالات عالية المستوى، مصممة خصيصاً للصناعات في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

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