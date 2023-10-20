حضور قياسي يتوج ختام «جيتكس جلوبال 2023»

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت أمس فعاليات الدورة 43 من معرض «جيتكس جلوبال 2023»، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، والذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة ما يزيد على 6000 جهة عارضة و180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة.

وحقق الحدث العالمي نجاحاً منقطع النظير تجسد في الحضور القياسي الذي شهدته الفعاليات للاطلاع على أحدث الابتكارات والاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا المناخ، والتنمية الحضرية، وغيرها.

ووفر المعرض على مدار أيامه الخمسة أحدث التقنيات التكنولوجية في عالم الذكاء الاصطناعي مع استضافة فعاليات مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، والذي شهد مشاركة 1000 شركة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإظهار قدرات هذه التكنولوجيا. وضم الحدث كذلك فعالية «جلوبال ديف سلام»، أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ ومعرض «وادي جيتكس السيبراني»، أكبر حدث للأمن السيبراني هذا العام، والذي جمع تحت مظلته عدداً من أبرز شركات وخبراء القطاع لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت أجندة المعرض استضافة المؤتمر العالمي لرؤساء التكنولوجيا، أكبر تجمع لمهندسي ومبتكري التكنولوجيا هذا العام؛ ويأتي إطلاق هذا المؤتمر مدفوعاً بنمو الاقتصاد الرقمي العالمي والتركيز القوي على ابتكارات ومبادرات التكنولوجيا الخضراء المستدامة.

وشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا، بمن في ذلك «دل تكنولوجيز»، و«اتصالات من &e»، و«جوجل»، و«هواوي»، و«هيوليت باكارد»، و«آي بي إم»، و«مايكروسوفت»، وغيرها من كبرى الشركات العالمية.

وتم خلال الحدث عرض أحدث السيارات المتصلة والكهربائية الطائرة وروبوتات التوصيل وغيرها من المشاريع المبتكرة، كما تم إطلاق أحدث الحلول والتطبيقات في الميتافيرس والذكاء الاصطناعي وبلوك تشين، ومستجدات شركات التكنولوجيا المالية والناشئة. وقد برهن المعرض مجدداً على أنه المنصة الأكثر تأثيراً في المنطقة والعالم للتواصل والتحاور مع المختصين في مجال التكنولوجيا ومناقشة الحلول المستقبلية التي تحدد المستقبل.

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