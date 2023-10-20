هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تكرم شركاءها

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال»، وذلك بتكريم شركائها الاستراتيجيين في منصة الحكومة الرقمية التي ضمت 30 جهة اتحادية، إلى جانب الهيئة.

وشهد جناح الهيئة ضمن منصة الحكومة الرقمية إقبالاً واسعاً من قبل زوار المعرض، حيث عاش زوار المنصة تجربة استثنائية ومميزة، من خلال مجموعة من المشاريع الابتكارية، التي أطلعت الهيئة من خلالها زوار المعرض على تقنيات جديدة تجسد التزام الهيئة بتسخير المزيد من التكنولوجيا لتحسين المشهد الرقمي في الإمارات عبر مشاريع مستقبلية تناقش رقمنة تجارب الحياة اليومية، والدور الذي سيؤديه دمج هذه التقنيات في تحسين جودة الحياة ودعم الاستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشاد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما تم تقديمه من مشاريع وأفكار في نسخة جيتكس لهذا العام، وقال: «أشكر شركاءنا على جهودهم في منصة الحكومة الرقمية، وعلى نجاحهم في تقديم الصورة التي أردناها معاً للحكومة الرقمية، باعتبارها منظومة واحدة تتسم بالريادة والابتكار والتكامل والشمولية. لقد كنا ثلاثين جناحاً، لكننا فريق واحد، ومنصة واحدة، ورؤية واحدة، هي رؤية «نحن الإمارات 2031». لقد نجحنا معاً في رسم صورة استشرافية تمثّل الثقة بأن مستقبل التحول الرقمي في الإمارات سيكون مبهراً كما كان دوماً، وفي هذا السياق قدمت الجهات المشاركة على منصة الحكومة الرقمية لوحة رائعة في التنسيق والتفاعل ودقة التنظيم، الأمر الذي يعكس اهتمام هذه الجهات بعرض منجزاتها على الجمهور، من أجل تسليط الضوء على مستوى التقدم في مسيرة التحول الرقمي وبناء الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة».

كما سلطت مشاركة الهيئة في «جيتكس» الضوء على الخدمات التي يقدمها صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ولا سيما في تطوير رأس المال الابتكاري والمعرفي، وذلك عبر مجموعة من المشاريع التي احتضنها الصندوق، وشكلت تجسيداً عملياً للاستثمار في الكفاءات المستقبلية، سواء على مستوى الأفراد، أو المؤسسات، إلى جانب بعض المشاريع الأخرى التي أطلقها مكتب الابتكار في الهيئة بهدف تحسين منظومة العمل المؤسسي، واستشراف المستقبل، وإدارة عملية الابتكار من خلال توظيف آخر التكنولوجيات الحديثة، إلى جانب مشاريع أخرى تابعة لمبادرة «هاكاثون الإمارات»، بوصفها واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة بهدف تشجيع الابتكار وتعزيز أسلوب الحياة الرقمية في الدولة.

جدير بالذكر أن منصة الحكومة الرقمية شهدت هذا العام مشاركة 30 جهة حكومية ضمت كلاً من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والاتحاد النسائي العام، والاتحاد للكهرباء والماء، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومجلس الأمن السيبراني، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق الزكاة، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا.

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