غرفة عجمان تطلق خدمة «باحث السوق الذكي»

المصدر: عجمان ـ البيان

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أطلق سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، خدمة «بحث السوق الذكي»، في جناح حكومة عجمان بمعرض «جيتكس جلوبال».

وتهدف الخدمة إلى توفير قاعدة بيانات شاملة وموثقة حول الأنشطة التجارية والصناعية في السوق المحلي دعماً لتطوير الأعمال وزيادة الإنتاجية ورصد الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد سالم السويدي على أهمية الخدمة ودورها في دعم اتخاذ القرار لأصحاب الأعمال والراغبين في البدء بتنفيذ استثمارات جديدة، لتعكس خدمة «باحث السوق الذكي» التزام الغرفة المستمر بتوفير الأدوات الداعمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في تحقيق أهدافهم، والمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.

كما تسهم الخدمة في تحقيق أهداف الغرفة الرامية إلى تسخير التحول الرقمي وإدارة البيانات لتحقيق الأولويات ودعم اتخاذ القرار لدى مجتمع الأعمال وتقديم خدمات استباقية مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال: كافة خدمات غرفة عجمان التي تم إطلاقها في المعرض عززت من توافر شبكة واسعة من البيانات والمعلومات الداعمة لتعزيز قدرة مجتمع الأعمال على التكيف والنمو وتحقيق النجاح وتحسين التعامل مع المتغيرات بشكل أفضل وأسرع وزيادة الإنتاجية وتحديد الفرص وسهولة اتخاذ القرار.

من جانبها أفادت عائشة النعيمي بأن خدمة باحث السوق الذكي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفر قاعدة بيانات وإحصائيات حول الأنشطة التجارية والصناعية في السوق المحلي للراغبين في فتح مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة.

وتابعت: الخدمة توفر باقة من المميزات لمستخدميها ومنها جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الاقتصادية من مصادر متعددة بما في ذلك التقارير المالية والمؤشرات الاقتصادية، وتحديد اتجاهات السوق الناشئة، وسلوكيات المستهلكين، والأنماط الاقتصادية التي يمكن أن تكون حاسمة في صنع القرار، ورصد توقعات السوق، كما يمكن للمستخدمين تصميم استفساراتهم البحثية لتناسب احتياجاتهم الخاصة مما يسمح لهم بالتركيز على صناعات أو مناطق أو قطاعات معينة من السوق.

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