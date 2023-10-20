«الموانئ والجمارك» تستعرض باقة من المشروعات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال معرض «جيتكس جلوبال 2023» في نسخته الـ43 لهذا العام، باقة من المبادرات الرقمية والمشاريع الذكية الثلاثة التي قدمتها، والتي تعكس التزامها للانتقال نحو مستقبل رقمي مبتكر، وشهدت المنصة إقبالاً استثنائياً، حيث كانت محط أنظار واهتمام رواد القطاع التكنولوجي والحضور للاطلاع على أحدث مشاريع المؤسسة الرقمية.

وأطلقت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في هذه الدورة بوابة «بحر دبي» المتخصصة في تقديم الإرشاد البحري والمعلومات الترفيهية والتوعوية لمرتادي بحر دبي عن مواقع الشواطئ والمراسي والمناطق المحظور دخولها في البحر، ومشروع «المنارة الرقمية»، الذي يتمثل في غرفة عمليات ذكية مسؤولة عن إدارة كل العمليات البحرية في مياه دبي والمراسي المخصصة بإشراف سلطة دبي البحرية، وأخيراً عرض الإصدار المحدث من الموظف الافتراضي بالمؤسسة «نهام»، الذي يقوم بالرد على استفسارات المتعاملين على مدار الساعة.

وذكر سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عند زيارته للمنصة، أن المؤسسة قامت بتجسيد تطلعاتها المستقبلية من خلال مجموعة شاملة من التقنيات والحلول والمبادرات المبهرة التي قدمتها، مؤكدة ريادتها في هذا المجال وسعيها إلى تحقيق أهدافها المستلهمة من توجيهات القيادة، موضحاً أن المشاريع الثلاثة الرقمية التي قدمتها المؤسسة تعبر عن الجهود التي تبذلها في تحقيق مجتمع رقمي يسهم في جعل دبي مركزاً عالمياً ملهماً في عالم الخدمات والتقنيات الرقمية.

وأثنى على الشراكات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم التي عقدتها المؤسسة خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال» مع كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دبي، وشركة «مايكروسوفت»، وشركة «فورتنيت» للأمن السيبراني؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن مشاركة المؤسسة في معرض جيتكس جلوبال في دورته الحالية تعكس إيماننا بأن الاستثمار في التحول الرقمي يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية في الإمارة، مضيفاً أن ذلك يُظهر التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتقديم خدمات متقدمة وتقنية تتوافق مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الصناعة والتكنولوجيا للمستقبل.

إشادات

وحظيت مبادرات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال فعاليات «جيتكس جلوبال»، بإشادات واسعة من جهات محلية، ووفود أجنبية ودبلوماسية، حيث أكدت أن تجربة التحول الرقمي في مؤسسة الموانئ والجمارك نجحت في تطوير خدمات جمركية ولوجستية رائدة عالمياً.

وشاركت المؤسسة بسبعة مشاريع مبتكرة، تحت شعار «الريادة في الاستدامة والذكاء الاصطناعي»، تسهم في مواصلة المؤسسة لمسيرة تميزها وريادتها في تسهيل الأعمال، وتطوير خدمات استباقية لدعم استدامة النمو التجاري والاقتصادي في دبي.

واستقبل أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحر ة، في منصة المؤسسة، الشيخ محمد عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

حيث اطلعوا على مشاريع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مشروع التفتيش عن بُعد، كما زار منصة المؤسسة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وطارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي، والمهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بدبي، ووفد الهيئة العامة للموانئ في السعودية، والعديد من الوفود الدبلوماسية، والشركات الأجنبية، وطلبة الجامعات، ومجالس الشباب في الجهات الحكومية.

وقال مدير عام جمارك دبي: «يُعد جيتكس منصة عالمية للابتكار والتعاون المشترك واستشراف المستقبل في قطاع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ودور المعرض في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين في الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية»، مؤكداً أن نسخة هذا العام حظيت بأهمية كبيرة من حيث عدد العارضين والزوار، لافتاً إلى أن جمارك دبي أعلنت عن حزمة مشاريع تهدف إلى تسريع العمليات الجمركية، وأتمتة الإجراءات بالاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

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