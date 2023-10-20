شراكة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية و«بريسايت»

المصدر: دبي - البيان

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وقع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مذكرة إعلان شراكة مع «بريسايت»، الشركة الرائدة إقليمياً في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال». وستتولى «بريسايت» بموجب هذه الشراكة مهمة إنشاء منصة بيانات شاملة ومتكاملة للقوى العاملة الإماراتية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية تمتاز بسهولة الاستخدام، لتدمج مجموعات كبيرة ومتعددة من بيانات القوى العاملة مع تحليلات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حيث يتمثل الغرض منها في توقّع الاتجاهات، والتوصل إلى التنبؤات عبر مختلف مجالات سوق العمل.

وستشتمل المنصة على تحليلات وتوقعات قائمة على التنبؤات المدمجة في الأنظمة المستخدمة من قبل المجلس، للتوصل إلى الرؤى والأفكار التي تركّز على تحديد وقياس مستوى الطلب في السوق، ومن ثم الارتقاء بمجموعات المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة الإماراتية. ومن شأن هذا النهج أن يساعد المجلس على تحديد مجالات محددة لتطوير الشراكات والمبادرات، وصولاً إلى زيادة فرص العمل المتاحة في المجالات التخصصية والفنية.

تم توقيع المذكرة خلال فعاليات المعرض بين كل من محمد العلوي، مدير إدارة الأبحاث والدراسات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والدكتور عادل الشرجي الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة «بريسايت»، وبحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، وغنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت».

وقال غنام المزروعي: سنعمل من خلال إعلان الشراكة مع «بريسايت»، على تعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للمجلس، وذلك بهدف فهم واستيعاب الكفاءات التخصصية للقوى العاملة الإماراتية في القطاع الخاص بشكل أكثر دقة، من خلال الاستفادة من تحليل البيانات الضخمة لقياس مستوى العرض والطلب في سوق العمل، والذي من شأنه الإسهام في استشراف المستقبل حول الفرص المتاحة والمهارات والكفاءات التخصصية المطلوبة.

وأضاف: بموجب هذه الشراكة، سيتم إنشاء منصة بيانات شاملة وسهلة الاستخدام للقوى العاملة الإماراتية، للمساعدة في تحليل اتجاهات سوق العمل في المستقبل القريب بما يعزز من عملية صناعة القرار المستندة على البيانات والتحليلات لزيادة الفرص الوظيفية وتلبية الاحتياجات التدريبية لأبناء الوطن ليكونوا على أتم الاستعداد والجاهزية للمساهمة بدورهم في الاقتصاد الوطني عبر القطاع الخاص.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»: يسعدنا الدخول في شراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتوظيف قدراتنا التكنولوجية من أجل تعزيز القدرات التنافسية للقوى العاملة الإماراتية. إن هذه الشراكة تستند على الذكاء الاصطناعي المتقدم وتحليلات البيانات الضخمة واستخدامها على أرض الواقع، لنتمكن من فهم وتعزيز سوق العمل المحلي بشكل أفضل. إننا نتطلع دائماً إلى دعم المبادرات الوطنية في الدولة، لا سيما وأن الإسهام في مثل هذه الجهود يتيح لنا المشاركة بفعالية في تقدم الإمارات وازدهارها.

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