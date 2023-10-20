إقبال كبير على منصة «الاتحادية للضرائب»

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت منصة الهيئة الاتحادية للضرائب في الدورة الـ43 لمعرض «جيتكس جلوبال»، الذي اختتمت فعالياته أمس، إقبالاً كبيراً من العديد من الوفود، وممثلي الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأجنبية، إضافة للزوار من الأفراد الذين تركزت استفساراتهم على الخدمات الرقمية المتنوعة التي تقدمها الهيئة، والخدمات الذكية الجديدة التي بدأت الهيئة في تطبيقها خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة نجاح مشاركتها في المعرض، مشيرة إلى أنه من بين الوفود التي زارت منصتها في المعرض وفود من دول عدة، حيث اطلع أعضاء الوفود على الأنظمة المتطورة التي تطبقها الهيئة وفقاً لأفضل المعايير، والتي تُعد الأحدث من نوعها عالمياً في مجال الأنظمة الضريبية الرقمية، كما اطلعوا على المشاريع والمبادرات الجديدة للهيئة، وأعربوا عن إعجابهم بالمستوى الذي وصلت إليه المنظومة الضريبية الإماراتية التي تعتمد على أحدث التقنيات في هذا المجال.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة: جاءت مشاركتنا في هذا الحدث المهم الذي يعد من أبرز وأضخم الفعاليات الدولية في مجال تقنية المعلومات لتعريف الزوار بمستجدات الخدمات التي تُقدمها الهيئة في قطاعات عملها المُختلفة، وتبادل الخبرات ضمن استراتيجيتنا لمتابعة أحدث المُستجدات في التقنيات المُتعلقة بالعمل الضريبي للاستفادة منها في خطط التطوير المُستمرة التي تقوم بها الهيئة.

وأضاف: قدم الفريق المشرف على منصة الهيئة بالمعرض عروضاً توضيحية للزوار من الأفراد وممثلي الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص حول الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وأهدافها، ودورها في تسهيل الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي بآليات تتميز بالوضوح والدقة وسرعة الإنجاز، كما عقدوا ندوات تعريفية حول المبادرات المتنوعة للهيئة ومشاريعها المستقبلية.

وأعرب عن ارتياحه لنجاح مشاركة الهيئة، مشيراً إلى أنه تم التعريف بمُستجدات مجموعة من المُبادرات الضريبية الجديدة التي تم تفعيل عدد منها، وتجري الاستعدادات لإطلاق الأخرى خلال المرحلة المُقبلة في مجالات التوعية بخدمات دافعي الضرائب، ورفع كفاءة أنظمة العمل الضريبي والتطوير المُستدام لفريق عمل الهيئة.

وقدم فريق الهيئة عروضاً توضيحية حول التطبيق الذكي الجديد لمنصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية الذي يدعم جهود الهيئة وخططها للتطوير المتواصل اعتماداً على توفير خدمات رقمية سلسة واستباقية، لتقديم نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات.

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