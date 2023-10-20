سفير أستونيا: دبي منصة الاختبار المثالية للتقنيات الجديدة

المصدر: دبي ـ البيان

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أشاد يان راينهولد، سفير أستونيا لدى الإمارات، بتشجيع دبي للابتكار، ووصفها بأنها منصة الاختبارات المثالية للابتكارات التقنية الجديدة.

وأدلى السفير بتصريحات صحفية على هامش مشاركة أستونيا في فعاليات معرض «جيتيكس جلوبال».

وقال: «تُعد دبي بمثابة منصة الاختبارات المثالية لتجريب الابتكارات الجديدة في مجال التقنية. ولقد هيأت حكومة دبي كافة الظروف والتسهيلات اللازمة كي تبلغ دبي هذه المكانة، إذ تبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب أكبر الشركات التقنية العالمية وتتعاون معها وتوفر لها كافة سبل النجاح في الإمارة».

وتحدث السفير عن التعاون بين بلاده والإمارات، فقال: «أسسنا «مجلس الأعمال الإستوني الإماراتي»، والذي يهدف إلى تنشيط الأعمال التجارية والمشروعات المشتركة بين البلدين. ويزودنا المجلس بفهم أفضل لفرص الأعمال التجارية المتاحة في الإمارات للشركات الأستونية، خاصة الشركات التقنية».

وتطرق السفير إلى جناح بلاده في «جيتيكس جلوبال»، فقال: «نحرص على المشاركة في «جيتيكس جلوبال» بصفة سنوية، كما نحرص على عدم تكرار أنفسنا، وإنما في كل عام نقدم الجديد من خلال مشاركتنا في المعرض، ونجلب معنا أحدث ما وصلت إليه إبداعات الشركات التقنية الإستونية. وفي كل مشاركة لدينا قصة جديدة، إما عن التقنية أو عن الحوكمة، وما إلى ذلك. وركزت قصتنا في دورة هذا العام على الذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «شاركت أستونيا في فعاليات المعرض هذا العام من خلال عدد من شركاتها الرائدة في قطاع التقنية. وعرضت هذه الشركات في جناحنا أحدث ابتكاراتها التقنية، وبصفة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما شاركنا أيضاً بتقنية جديدة غير مسبوقة لفحص الحالة الداخلية للمباني السكنية والمُنشآت المدنية العامة والبنى التحتية كالجسور.

وتفحص هذه التقنية أوجه الخلل داخل المباني والمنشآت، كما تتوقع عمرها الافتراضي، وذلك باستخدام «جي سكان»، والتي تُعد الجيل الجديد من «أشعة إكس». ولدينا أيضاً في فعاليات هذا العام شركات متخصصة في إنترنت الأشياء، إذ تقدم حلولاً ومنتجات لتسهيل الربط بين كافة أجهزة الاتصال الحديثة العابرة للحدود على مستوى العالم. وأخيراً، عرضنا سيارة كهربائية جديدة تُعد بمثابة الجيل الجديد من المركبات ذاتية القيادة، وهي ملائمة تماماً للاستراتيجية المستقبلية التي تتبناها دبي فيما يتعلق بالنقل الذكي».

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