1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 203 مبايعات بقيمة 892.2 مليون درهم، منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 562.31 مليون درهم و161 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 329.89 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56.67 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 44.14 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تلتها مبايعة بقيمة 40.48 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 339.49 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 39.49 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 59.35 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11.42 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 10.75 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

و تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 19.49 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 51.65 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 12.44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 187.41 مليون درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 76.89 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 110.52 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 57.6 مليون درهم وأخرى في منطقة نايف بقيمة 20 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 39.65 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 18.91 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 8 ملايين درهم.

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