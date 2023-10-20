مدينة دبي للإنترنت والوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات توقعان مذكرة تفاهم للارتقاء بقطاع التكنولوجيا العالمي

المصدر: البيان

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وقعت مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم، مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، مذكرة تفاهم مع "الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات" والحاصلة على الدعم من حكومة كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بما يسهم في نمو قطاع التكنولوجيا العالمي.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم، قام وفد كوري رفيع المستوى بجولة ميدانية في مدينة دبي للإنترنت التي تضمّ نخبة من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية. ووقع المذكرة نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري؛ وعن "الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات"، الرئيس سونج ووك هور.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شراكة تجارية قوية ووثيقة تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين 3 مليارات دولار أميركي خلال النصف الأول من العام 2023. وتُعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي لكوريا، علماً أنها تجري معها في الآونة الأخيرة محادثات مشتركة للتوصل إلى عقد اتفاق شراكة اقتصادية شاملة. وفي يناير 2023، أعلنت دولة الإمارات عن خطتها لاستثمار 30 مليار دولار أميركي في مختلف القطاعات والصناعات في كوريا الجنوبية، وذلك بهدف تعزيز وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتشمل المذكرة الموقعة، تعزيز التعاون والتنسيق حيث ستوفر "الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات" معلومات وبيانات من شأنها تسهيل مشاركة شركات التكنولوجيا الكورية والمهنيين والمواهب في بيئة عمل مدينة دبي للإنترنت.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت، علّق عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، على هذه الشراكة قائلاً: "تعد الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الوطنية الكورية لترويج تكنولوجيا المعلومات خطوة هامة في سعينا نحو تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا في إمارة دبي والعالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ولا شكّ في أنّ الموارد والإمكانات التي تتمتّع بها مدينة دبي للإنترنت ومجموعة تيكوم سوف تسهم في إحداث أثر إيجابي مستدام ودعم نمو شركات التكنولوجيا الكورية في المنطقة والعالم على حد سواء".

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع الوكالة الوطنية لترويج تكنولوجيا المعلومات تأكيداً على التزام مدينة دبي للإنترنت بالارتقاء بقطاع التكنولوجيا وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك عبر إطلاق مبادرات مشتركة تعود بأثر إيجابي ملحوظ على المستوى العالمي. وقد تمّ توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023، الحدث التكنولوجي الأضخم والأبرز في العالم والذي يستمرّ لغاية 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، علماً أنّ مدينة دبي للإنترنت تشارك في هذا المعرض بصفتها شريك الابتكار.

وتعدّ مدينة دبي للإنترنت مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، علماً أنها لعبت دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحوّل الرقمي في دبي لأكثر من عقدين. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 3 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية يعمل فيها ما يزيد عن 29 ألف متخصص.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تشمل حي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومدينة دبي الصناعية.

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