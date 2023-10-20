الإمارات الأولى عالمياً بسرعات الإنترنت المتحرك

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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تصدّرت خدمات بيانات الهواتف المقدمة من قبل شركتي «اتصالات من e&» و«دو» شبكات العالم في سرعة البيانات المتحركة، ليأتي السوق المحلي في مقدمة الأسواق الدولية بنهاية الربع الثالث 2023 محققاً نمواً في السرعات بأكثر من 16% مقارنة بمنتصف العام، فيما سجل السوق المحلي المرتبة الرابعة عالمياً والأولى عربياً على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت.

وأوضحت بيانات حديثة لمؤشر «speedtest» العالمي المتخصص في قياس سرعات شبكات الإنترنت بأن الإمارات تصدرت لائحة تضم 20 سوقاً متطورة على صعيد بيانات الإنترنت المتحرك، وقفز متوسط سرعة شبكات المشغلين المحليين من 181.7 ميجا بايت في الثانية الواحدة خلال الربع الثاني إلى 211.5 نهاية سبتمبر متجاوزاً السوق القطري الذي حل ثانيا بنهاية سبتمبر مسجلاً 187.5 ميجا بايت وتلا السوقان الصين التي حل بالمرتبة الثالثة بسرعة 167.9 ميجا بايت، فيما جاء السوق الكويتي بالمرتبة الرابعة بسرعات وصلت 161.6 ميجا بايت في الثانية.

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