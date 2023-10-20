مصرف عجمان يطلق خدمة فتح الحسابات رقمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف عجمان عن إطلاق خدمة فتح الحساب المصرفي رقمياً، وبشكل فوري، من خلال تطبيق «مصرف عجمان الرقمي» الجديد. ويعد التطبيق نموذجاً فريداً من نوعه، يقدم خدمات مصرفية مبتكرة، ويعمل بأنظمة «آي أو إس و«أندرويد»، وقد تم تصميمه ليوفر تجربة سلسة لعملاء مصرف عجمان الحاليين والجدد، من خلال ميزاته المتقدمة والسهلة الاستخدام.

ويقدم التطبيق الخدمة الجديدة كلياً «فتح الحسابات رقمياً»، التي تتيح للعملاء الجدد فتح حساب فوري، من خلال خطوات بسيطة، تستغرق 5 دقائق فقط.

وقال مصطفى محمد الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: إن استخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل فعال ومتسارع، يأتي في مقدم أولوياتنا، من أجل توفير أفضل الخدمات المبتكرة لعملائنا، الذين هم جوهر اهتمامنا ومحور تركيزنا. هدفنا الأساسي هو جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولةً وشمولاً لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة والمتطورة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز