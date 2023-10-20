«دار التمويل» تطلق بطاقة ائتمان «فرصة» المبتكرة للمواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «دار التمويل» عن إطلاق بطاقة ائتمان «فرصة» المبتكرة، التي سيكون لها تأثير فوري وإيجابي في حياة المواطنين الإماراتيين، من خلال تقديم مزايا فريدة، تستهدف تحسين رفاهيتهم المالية، في خطوة بارزة على صعيد طرح عروض بطاقات ائتمان حصرية لمواطني دولة الإمارات.

ويحظى المواطنون الإماراتيون عبر إطلاق بطاقة «فرصة»، على فرصة غير مسبوقة لتوحيد كافة ديون بطاقات الائتمان في بطاقة واحدة، ما يُتيح لهم توفير مدخرات وفيرة في معدلات الفوائد المستحقة على بطاقات الائتمان الأخرى، والحصول على خيارات سداد مرنة.

وقال «تي كيه رامان» الرئيس التنفيذي لدار التمويل: «نلتزم عبر إطلاق بطاقة ائتمان (فرصة)، بتمكين المواطنين الإماراتيين من توفير غير مسبوق على فوائد بطاقات الائتمان الخاصة بهم».

بفضل إمكانية توفير 70 % من معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان، يمكن للأفراد كذلك التمتع بمدفوعات شهرية مُخفَّضة، مقارنة بأي بطاقة ائتمان أخرى. تمنح بطاقات ائتمان «فرصة» للعملاء خيارات إعادة سداد مرنة، تشمل خياراً لسداد 2 % فقط بحد أدنى، على عكس الحد الأدنى المعتاد للسداد بنسبة 5 %.

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