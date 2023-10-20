مؤشر سوق دبي فوق 3800 نقطة.. ونصف السيولة لـ«إعمار العقارية»

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز سهم «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي عند 0.492 درهم، ليقود ارتفاعات 15 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً بأكثر من 14.9 % في تداولات أمس.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على ما يقارب 47 % من سيولة سوق دبي، بسيولة قاربت 264.9 مليون درهم، ليغلق عند 6.53 دراهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات الجلسة، بدعم استقرار أسهم قطاع المواد الأساسية، وأغلق مؤشر السوق عند 3808.25 نقاط، منخفضاً بنسبة 1.9 %.

وصعدت في سوق دبي أسهم «اكتتاب القابضة» 4 %، و«بنك السلام - البحرين» 2.9 %، و«أمان» 2.5 %، و«تكافل الإمارات» 2.3 %.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9428.35 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.58 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم «البنك التجاري الدولي» 14.9 %، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 14.8 %، و«أم القيوين للاستثمارات» 6.5 %، و«إيزي ليس» 5.5 %، و«بنك رأس الخيمة الوطني» 1.8 %، وصعد سهم بنك «أبوظبي الأول» 0.45 % بعد الإعلان عن نتائج أعماله القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 216.7 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 119.2 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 93.3 مليون درهم، ليغلق عند 3.42 دراهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 971.06 مليون درهم في سوق أبوظبي، و558.04 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 353.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 29.6 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.444 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.798 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و646.5 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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