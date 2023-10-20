استعراض منظومة التصويت في انتخابات «الوطني»

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في «جيتكس» أنظمة التصويت الإلكتروني والذكي، التي توفر منظومة رقمية متكاملة ومبتكرة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وتم تطوير منظومة التصويت الحالية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تتيح أعلى معايير الدقة والشفافية والسرية، من خلال تضافر جهود وتعاون جهات عدة، حيث تمكن الناخب من الإدلاء بصوته عن بعد من خلال التطبيق الذكي أو المنصة الرقمية، كما تمكن من الإدلاء برأيه عبر استخدام أجهزة التصويت الإلكتروني المتوافرة بالمراكز الانتخابية عبر إمارات الدولة. ويتيح نظام التصويت الذكي أو نظام «التصويت عن بُعد» للناخب التصويت داخل الدولة وخارجها، من خلال تطبيق ذكي للانتخابات بمتجري آبل ستور وغوغل بلاي.

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