بي إف يو: الإمارات بوابة الوصول لمحترفي التقنية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أكد طارق عقل، مدير تطوير مبيعات لدى بي إف يو - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، خلال مشاركته في معرض جيتكس جلوبال 2023، أن الإمارات تعد بوابة الوصول لمحترفي التقنية والشركات العاملة في هذا المجال في الشرق الأوسط، لا سيما خلال فعاليات المعرض، مشيراً إلى أنه سوق فائق الأهمية لدينا. وأضاف: «يمثل المعرض فرصة لإبراز كل منتجاتنا وكل ما هو جديد من شركتنا بطريقة مباشرة للعملاء، كما يمتاز سوق الإمارات بحجمه الكبير، وهو من الأسواق الرائدة في التحول الرقمي والتخلص من الورق».

وأضاف: «نستعرض من خلاله ماسحاتنا الضوئية التي توظف أحدث التقنيات من ناحية التعرف على البيانات، فهي توظف آليات وتقنيات تتيح للمستخدم نقل جميع ما هو موجود على الصورة كنص كامل يمكن نسخه واستخدامه بسهولة، كما نعرض لأول مرة مجموعة منتجاتنا الجديدة في فئة الاجتماعات الذكية، التي تساعد في تحقيق أهداف التحول الرقمي، ومن ضمنها شاشة محمولة خفيفة الوزن، وهي الأخف في العالم، ومشغلات الليزر عالية الدقة، وكاميرا تصوير بـ360 درجة للاستعمال خلال الاجتماعات».

واختتم: «نرى عدة استخدامات لهذه المنتجات، فعلى سبيل المثال قد تستعمل الشاشات في قطاع السياحة والفنادق، مثلاً على مكتب الاستقبال، أو في المشافي، أو حتى في القطاع الحكومي. تغطّي ماسحاتنا الضوئية الخاصة بنا جميع الاحتياجات».

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